قلب الروسي دانييل، المصنف ثانيا عالميا، تأخره بمجموعتين أمام الكندي الشاب فيليكس أوجيه-ألياسيم وبلغ أمس نصف نهائي بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى في التنس، ليضرب موعدا ناريا مع اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس الرابع.



وحسم مدفيديف، وصيف العام الماضي، المباراة بخمس مجموعات مشوقة 6-7 (4-7) و3-6 و7-6 (7-2) و7-5 و6-4 في 4 ساعات و42 دقيقة، ليكمل مشواره في بطولة يغيب عنها المصنف الأول عالميا الصربي نوفاك ديوكوفيتش لترحيله من أستراليا بسبب عدم تلقيه اللقاح المضاد لفيروس كورونا.



وبلغ اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس نصف نهائي أستراليا المفتوحة للتنس، للمرة الثالثة في مسيرته، بفوز سهل على الإيطالي يانيك سينر أمس، وتفوق المصنف الرابع عالميا، بالفوز على سينر المصنف العاشر عالميا 6-3 و6-4 و6-2 في ساعتين و6 دقائق، ليلتقي الروسي دانييل مدفيديف المصنف الثاني عالمي.



ويسعى تسيتسيباس لبلوغ ثاني نهائي في البطولات الكبرى بعد رولان غاروس 2021، عندما خسر أمام الصربي نوفاك ديوكوفيتش الأول عالميا والغائب راهنا عن ملبورن بعد ترحيله لعدم تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا.



وقال اليوناني البالغ 23 عاما بعد لحظات من فوزه: «تواضعي ساعدني، أدركت انني سأواجه لاعبا جيدا جدا، ركزت على كراتي وقد نجحت بذلك». وضرب اليوناني 30 كرة فائزة وترجم كرات كسر الإرسال الأربع لمصلحته دون أن يفسح المجال للإيطالي بتهديد إرساله أي مرة.



بعد تعافيه من جراحة بمرفقه في نهاية نوفمبر الماضي، كان هذا الفوز لافتا لستيفانوس، خصوصا بعد مشوار معقد في ملبورن، إذ احتاج إلى أربع مجموعات لتخطي الأرجنتيني سيباستيان باييس والفرنسي بنوا بير في الدورين الثاني والثالث تواليا، قبل مواجهة نارية مع الأميركي تايلور فريتز انتهت بخمس مجموعات في الدور الرابع. وتوقفت المباراة لدقائق قليلة في المجموعة الثانية بسبب هطول الأمطار قبل إغلاق سقف الملعب، وعلق تسيتسيباس بالقول: «هذا جزء من اللعبة، كنت على المسار الصحيح فيما تبدلت الظروف المناخية قليلا، أصبح ارتداد الكرات أكثر بطئا لكنني تأقلمت مع ذلك».