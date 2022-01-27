انتقل المهاجم الفرنسي أنتوني مارسيال من مان يونايتد الإنجليزي إلى إشبيلية الإسباني على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر، بحسب ما أعلن الناديان، في محاولة لإعادة إنعاش مسيرته.



في المقابل، يأمل إشبيلية في تعزيز قدراته الهجومية خلال منافسته على لقب الدوري الإسباني حيث يحتل المركز الثاني راهنا، بفارق 4 نقاط عن ريال مدريد.



وكان اللاعب البالغ 26 عاما قد أبلغ مدربه الألماني رالف رانغنيك رغبته بالرحيل، لعدم حصوله على الفرصة المناسبة في ملعب «أولد ترافورد». واتهم رانغنيك بعدها اللاعب برفض السفر لخوض مباراة أستون فيلا مطلع الشهر الجاري، فيما دحض اللاعب هذا الأمر. وظهر كبديل للمرة الأولى تحت إشراف رانغنيك ضد وست هام الأسبوع الماضي وساهم بهدف الفوز الذي سجله ماركوس راشفورد، وذلك بعد تعرضه لبعض صافرات الاستهجان من جماهير يونايتد لدى دخوله. وقال رانغنيك: «هو لاعب رائع، أحد أفضل مهاجمي «البريمييرليغ»، لكننا نملك لاعبين آخرين في هذا المركز، هو يرغب بالرحيل».