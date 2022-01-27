وضع «بنك أوف أميركا كورب» برنامج حوافز إضافية مغرية لجميع موظفيه تقريبا، يتم بموجبه منحهم أسهما بقيمة مليار دولار، إذ تأتي التوزيعات السخية وسط تنافس شديد بين الشركات المالية على جذب الموظفين أو الاحتفاظ بهم.



ويستحق الحافز، بالإضافة إلى التعويضات العادية، إلى الموظفين الذين يكسبون ما يصل إلى 500 ألف دولار سنويا، وفقا لمذكرة من الرئيس التنفيذي بريان موينيهان، وسيشمل هذا حوالي 97% من القوى العاملة العالمية في البنك.



وقال المتحدث باسم «بنك أوف أميركا» جون ياناكوبولوس إن هذه هي السنة الخامسة على التوالي، التي تصرف فيها الشركة حافزا تعويضيا للموظفين، حيث بلغت في مجموعها إلى الآن 3.3 مليارات دولار.



من جانبه، كتب موينيهان «حافز المشاركة الخاصة بنا هي إحدى الطرق العديدة التي نستثمر بها في زملائنا في الفريق»، وفقا لما ذكرته «بلومبيرغ» واطلعت عليه «العربية.نت». وسيحصل كل موظف مؤهل على ما بين 65 و600 سهم، وسيتم منح الموظفين القيمة الكاملة في مارس، وستستحق الأسهم للبيع على شكل دفعات سنوية متساوية لمدة 4 سنوات تبدأ في عام 2023.