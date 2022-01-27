ذكرت وزارة الطاقة الأميركية أمس، أنها ستسحب 13.4 مليون برميل من الاحتياطي الاستراتيجي وهو ثاني أكبر سحب من الاحتياطي على الإطلاق.



ويأتي ذلك في إطار الخطة التي أعلن عنها الرئيس الأميركي في نوفمبر الماضي للإفراج عن 50 مليون برميل من الاحتياطي في خطوة منسقة مع دول عدة بينها الصين لاحتواء زيادة أسعار البترول، وبحسب وزارة الطاقة فإن الإدارة سحبت ما يقرب من 40 مليون برميل نفط من احتياطاتها منذ إعلان الخطة.



وعلى صعيد أسعار النفط، فقد تراجعت الأسعار خلال تعاملات أمس، وذلك مع إقبال المستثمرين على البيع لجني الأرباح قبل إعلان قرار من مجلس الاحتياطي الاتحادي وبيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية عن مخزونات الخام، لكن المخاوف بشأن نقص المعروض بسبب التوترات الجيوسياسية حدت من الخسائر.



وسجلت أسعار النفط أعلى مستوياتها في 7 سنوات الأسبوع الماضي وسط مخاوف من شح الإمدادات جراء التوترات بين أوكرانيا وروسيا، وقال الرئيس الأميركي جو بايدن، إنه سيدرس فرض عقوبات على نظيرة الروسي فلاديمير بوتين حال غزت موسكو أوكرانيا، فيما كثف القادة الغربيون الاستعدادات العسكرية ووضعوا خططا لحماية أوروبا من أزمة محتملة بإمدادات الطاقة.



وخلال جلسة تعاملات أمس، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 32 سنتا بما يعادل 0.4% إلى 87.88 دولارا للبرميل، بعدما قفزت 2.2% في الجلسة السابقة، فيما نزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 45 سنتا أو 0.5% إلى 85.15 دولارا للبرميل بعد أن ارتفعت 2.8% يوم الثلاثاء الماضي.



وجاءت بيانات المخزونات الأميركية الأسبوعية التي أصدرها معهد البترول الأميركي متماشية مع التوقعات، وقالت مصادر إن البيانات أظهرت تراجع مخزونات الخام الأميركية ونواتج التقطير بينما ارتفعت مخزونات البنزين خلال الأسبوع المنتهي في 21 يناير.