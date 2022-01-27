قام البنك الأهلي المتحد يوم أمس بإجراء السحب الأسبوعي على جوائز الحصاد الإسلامي، حساب السحب على الجوائز الإسلامي الأول في الكويت والذي ينفرد بالعديد من المميزات، ومنها أنه أبسط وأسهل برنامج ادخار، فضلا عن ميزة فتح الحساب عبر الإنترنت بكل سهولة ويسر مع ميزة الإيداع الفوري في الحساب. وأسفر السحب عن حصول 10 من عملاء على 1000 دينار لكل منهم وهم: عبدالعزيز صنهات المطيري، عيسى ملفي منسي العنزي، جلال مشبب السهلي، وجويل نادر عزالدين، ليلة عبدالحسين الخباز، محمد ناصر محمد المطيري، هاني حسين العوضي، كاظم عيسى عبدالله، فهاد مبارك فهاد، علي عبود عرب. ويقدم حساب الحصاد الإسلامي في باقته الجديدة مجموعة أوسع من المزايا، حيث يحظى الرابحون من عملاء المتحد بجائزة شهرية بقيمة 100 ألف دينار، كذلك تتضمن جوائز الحصاد الإسلامي 4 جوائز ربع سنوية كبري بقيمة 250 ألف دينار نقدا للرابح والتي تمثل فرصة حقيقية لتحقيق حلم العمر، بالإضافة إلى 10 جوائز أسبوعية بقيمة 1000 دينار لكل جائزة وفضلا عن هذه الباقة من الجوائز الجذابة، هناك أيضا أرباح سنوية متوقعة على أساس عقد الوكالة، وهو ما يزيد من جاذبية حساب الحصاد الإسلامي.



علما أن الحد الأدنى للمشاركة والاستفادة من السحوبات كافة هو 100 دينار، تؤهل العميل للحصول على فرصتين لدخول السحب والتي تزيد حتى 30000 فرصة في السحب بالإضافة الى الحصول على أرباح سنوية مثمرة. وتتيح كل 50 دينارا في حساب العميل فرصة واحدة للمشاركة في السحب بشرط أن يحافظ على رصيده لمدة 15 يوما على الأقل قبل تاريخ السحب، وكلما زادت مدة الاحتفاظ تزيد فرص دخول السحب لكل 50 دينارا. ويتم إجراء السحوبات كل يوم أربعاء بناء على خطة السحب.