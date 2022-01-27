أحمد مغربي



علمت «الأنباء» من مصادر نفطية مسؤولة أن شركة نفط الكويت تعتزم طرح مناقصتي تركيب نظام حقن المياه عالي الضغط في مركزي تجميع 29 و30، مشيرة الى أن المشروع يعتبر من المشاريع المهمة ضمن مركزي التجميع بهدف رفع الإنتاج وزيادة العمر الافتراضي للمكامن.



وقالت المصادر ان مركزي التجميع 29 و30 يعملان بطاقة تبلغ 100 ألف برميل يوميا من النفط و60 مليون قدم مكعبة يوميا من الغاز لكل منشأة.



وأشارت المصادر الى أن مياه البحر والمياه المنتجة الخارجة من مراكز التجميع في عمليات الحقن بالمكامن تستخدم للتأكد من الحصول على أفضل النتائج من حقن المياه، حيث يتم حساب المعدل اليومي المطلوب في كل بئر حقن بصورة ربع سنوية وتتزايد متطلبات الحقول المستقبلية باستمرار للمساهمة في الوصول للهدف الاستراتيجي للشركة في مواصلة الانتاج من منطقة شمال الكويت.



وتعتبر حقول الشمال من أهم الحقول التي ستسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لشركة نفط الكويت، حيث إنه ومن أجل زيادة إنتاج النفط في السنوات القليلة القادمة، هناك الكثير من المتطلبات للاستمرار في إدارة المياه المصاحبة للإنتاج وحقنها، وذلك بهدف تعزيز قدرة المكامن النفطية.



ونجحت شركة نفط الكويت في تشغيل مشروع حقن المياه القادمة من مراكز التجميع بقدرة تشغيلية تصل إلى 500 ألف برميل يوميا، وتعمل الشركة على مشروع مشابه بالقدرة نفسها في حقول شمال الكويت، وستتم أولا معالجة هذه المياه التي تم فصلها من النفط المنتج قبل حقنها في المكامن النفطية للتأكد من مطابقتها للمواصفات العالمية لجودة المياه.