أعلن نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، رئيس اللجنة العليا لتطوير أسواق المال والبورصات في دبي، الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد، عن إطلاق «صندوق حي دبي للمستقبل» بقيمة مليار درهم في مرحلته الأولى.



ويهدف الصندوق إلى دعم رواد الأعمال والشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا وتشجيعهم على الإدراج لاحقا في أسواق دبي المالية وبورصاتها، ويعد إحدى المبادرات التطويرية التي أعلنت عنها اللجنة العليا لتطوير أسواق المال والبورصات في دبي برئاسة الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد. وسيركز الصندوق خلال الفترة المقبلة على إنشاء 1000 شركة رقمية كبرى في إمارة دبي خلال خمسة أعوام، كما سيساعد الصندوق على تحفيز واستقطاب استثمارات إجمالية لقطاع الشركات الناشئة من 1.5 مليار إلى 4 مليارات درهم. وقال الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم إن إطلاق «صندوق حي دبي للمستقبل» يأتي في إطار دعم الجهود والاستراتيجيات الوطنية الرامية إلى تعزيز جاذبية الإمارة كوجهة مفضلة للمواهب الشابة والخبرات العالمية ورواد الأعمال والمبتكرين والشركات الناشئة في مختلف القطاعات.