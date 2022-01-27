عبدالعزيز الفضلي



أعلن وكيل وزارة التربية بالإنابة الوكيل المساعـــد للشــــؤون القانونية د.بدر بجاد المطيري عن رفع نتائج الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 2021/ 2022 التي أداها طلبة الصف الثاني عشر بقسميه العلمي والأدبي، إضافة إلى التعليم الديني والتربية الخاصة.



وأشار المطيري في تصريح صحافي إلى أن النتائج رفعت على موقع الوزارة الإلكتروني الرسمي وتطبيق الهاتف الخاص بوزارة التربية ويمكن للطلبة الاستعلام عن نتائجهم عبر إدخال الرقم المدني، موضحا أن باب التظلمات سيفتح أمام الطلبة الراغبين بمراجعة درجاتهم بدءا من يوم الأحد القادم 30 يناير حتى الثلاثاء الأول من فبراير في مقر الكنترول المركزي.



‏وأعرب المطيري عن خالص تهانيه لأبنائه الطلبة بالنجاح والتفوق، مشيرا إلى أن الفرصة ما زالت سانحة أمامهم لتحقيق مزيد من النجاح خلال الفصل الدراسي الثاني.



واضاف أن الوزارة بجميع قطاعاتها أدت جهودا كبيرة في تأمين جهوزية لجان الاختبارات وفق الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية المطلوبة، وتوفير البيئة الملائمة والآمنة والأجواء المناسبة لأبنائنا الطلبة خلال فترة الاختبارات الماضية

.من جانب آخر، أصدر وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي د.علي المضف قرارا يقضي بندب مراقب المدارس الأجنبية بإدارة التعليم الخاص منصور المنصور للعمل مديرا لإدارة الشؤون التعليمية بالإدارة العامة للتعليم الخاص التابعة لقطاع التعليم الخاص والنوعي، وذلك اعتبارا من 26 يناير الجاري، وعلى جهات الاختصاص العلم والعمل بموجبه.