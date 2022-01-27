ثامر السليم



علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة في جامعة الكويت، أن السبب الرئيسي وراء تعطل نظام التسجيل الإلكتروني للطلبة منذ الأحد الماضي خلال فترة انطلاق عمليات تقديم الطلبات للدراسة يعود إلى تعطل فني في جهاز التخزين أثر على أنظمة القبول والدخول والخدمة الذاتية والأنظمة المرتبطة بها.



وأشارت المصادر إلى أن ما أثير بخصوص حدوث خلل بسبب تعطل الكيبل البحري غير صحيح، بدليل عمل العديد من مواقع الوزارات والجهات الحكومية والخدمية، لافتة إلى ان العمل يجري على قدم وساق لمعالجة المشكلة.



يذكر ان عددا كبيرا من الطلبة وأولياء أمورهم قد توافدوا إلى صالة شركة زين في موقع الشويخ للاستفسار عن عدم قدرتهم على الدخول إلى النظام الجامعي الخاص بالتسجيل، حيث لوحظ أن أكثر الأسئلة الموجهة تتعلق بعدم قدرتهم على تقديم طلبات الالتحاق.