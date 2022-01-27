من منطلق الشراكة المجتمعية والتنمية المستدامة والإستراتيجية المنشودة بين المؤسسات والجهات غير الربحية ذات الصلة بالأهداف السامية لعمادة شؤون الطلبة، واكتسابا للخبرات والمعارف وتوظيفا للطاقات الشبابية لإعدادها لتحمل مسؤولية الاهتمام بالبيئة سواء البيئة البرية أو البحرية أو الجوية، وما يتعلق بها من أنشطة وخدمات ستقدمها المبرة التطوعية البيئية، لما لها من خبرات على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، وقعت عمادة شؤون الطلبة ممثلة بعميد شؤون الطلبة بالوكالة د.سلمان نشمي العنزي، على مذكرة تعاون مع رئيس مجلس إدارة المبرة التطوعية البيئية وليد الفاضل.



وناقش الجانبان خلال لقائهما أهمية البيئة على مر العصور خصوصا في بلادنا الحبيبة الكويت التي وقعت العديد من الاتفاقيات، كاتفاقية الأرض التي أصبحت الكويت من خلالها عضوا فعالا بالمنظمات البيئية العالمية، حيث أفسحت الكويت جميع السبل للمهتمين بهذا المجال لرفع مستوى الاهتمام بالبيئة التي هي خلق الله تعالى ومكان وجود الإنسان الذي أنعم الله بها عليه وعلى باقي المخلوقات.



وذكر د.سلمان العنزي أن جامعة الكويت ستسخر كل الإمكانات المتاحة لديها لتسهيل عمل المبرة التطوعية البيئية وعمل البرامج والأنشطة التي تخدم العمل الطلابي والأكاديمي لاستثمار وقت الفراغ بما ينفع ويفيد جيل الشباب الواعد الذي يهتم بوطنه وببيئته، وأكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون والتفاهم والشراكة البيئية المجتمعية المنشودة.



وقد حضر توقيع مذكرة التعاون من جانب العمادة المستشار عبدالهادي المتروك والكابتن عبدالله المطيري والمستشارة مضاوي المحري والمستشارة هنوف المنيفي.