أحمد مغربي



علمت «الأنباء» من مصادر مسؤولة في الجهاز المركزي للمناقصات العامة، ان وزارة التربية طلبت ترسية مجموعات المناقصة الخاصة باستئجار حافلات مع سائقين لنقل طلبة وطالبات مدارس المناطق التعليمية (حولي والعاصمة والفروانية) ومعاهد التعليم الديني ومدارس التربية الخاصة ومرافقين لحافلات التربية الخاصة بقيمة اجمالية تزيد على 31 مليون دينار.



وقالت المصادر انه تم توزيع المناقصة الخاصة بتأجير الحافلات على 5 مجموعات مختلفة، حيث حازت فيها شركة النقل العام الكويتية على أقل الأسعار لأغلب المجموعات وبقيم مالية مختلفة تتراوح بين 1.4 و8.9 ملايين دينار.