ثامر السليم



قال رئيس المكتب الثقافي بسفارتنا في الأردن د.حمود القشعان ان المكتب أتم التنسيق مع عدد من الجامعات الأردنية لتأجيل اختبارات الطلبة الكويتيين الدارسين فيها والمقرر إجراؤها هذه الفترة بسبب الأحوال الجوية في المملكة.



وأشار القشعان إلى انه وبعد التنسيق مع الجامعات تمت الموافقة على التأجيل، حيث يسمح للطلبة المتواجدين في الأردن خلال عطلة ما بين الفصلين بتقديم الامتحانات حسب الموعد الرسمي المحدد من قبل الجامعة، لافتا إلى ان الطلبة المتواجدين بالكويت خلال عطلة ما بين الفصلين فقد تم الاتفاق مع الجامعات على إمكانية تقديم الاختبارات النهائية المؤجلة مع بداية الفصل الثاني وفي اول أسبوعين من الدراسة.



وطالب جميع الدارسين في الجامعات الأردنية بضرورة أخذ الحيطة والحذر وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى نتيجة للأحوال الجوية التي تمر بها المملكة، مشددا على ان المكتب لن يتردد في ضمان حقوق الدراسين، متمنيا السلامة لأبنائنا الطلاب في حلهم وترحالهم وفي حالة وجود أي عائق في هذا الخصوص يجب عليهم ضرورة التواصل مع المكتب الثقافي.