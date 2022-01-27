عبدالكريم العبدالله



أكد مدير منطقة الفروانية الصحية د.محمد الرشيدي انه تم إعداد خطة لفصل الحالات المصابة بكورونا مكانيا، حيث تم تقسيمها الى حالات جهاز تنفسي وأخرى، إذ يتم فرز الحالات وتقديم الخدمة لها وفق الاحتياج الطبي.



وذكر انه تم توفير مراكز لتلقي التطعيمات في الرعاية الأولية لمنطقة الفروانية الصحية، فضلا عن تخصيص مركزين لمتابعة حالات كوفيد-19، وفي حال استدعت الحالات يتم تحويلهم لحوادث المستشفى لتلقي العناية اللازمة.



ودعا د.الرشيدي الجميع الى استكمال التطعيمات لحماية أنفسهم وأحبائهم للوقاية من الإصابة او تخفيف الإصابة وفرص نقلها تكون أقل.



بدوره، أكد مدير مستشفى الفروانية د.علي المطيري تخصيص 4 أجنحة وعناية مركزة مخصصة لمرضى كوفيد-19، مشيرا إلى أن نسبة الأشغال لا تتعدى 50%. وذكر انه تم إنشاء مستشفى ميداني بتعاون بين مستشفى الفروانية والحرس الوطني لاستقبال الحالات المشتبه بإصابتها بـ «كوفيد-19»، وهو موجود بجانب المستشفى.