حنان عبدالمعبود



حقق أستاذ الجراحة في قسم الجراحة وكلية الطب في جامعة الكويت د.موسى خورشـيد نجاحا مرموقا بعد أن منحته كلية الجراحين الأميركية الزمالة الفخرية في الطب كأول خليجي ضمن عشر جراحين بارزين في العالم، د.خورشيد هو الجراح الخليجي الأول والعربي الثاني.



وتعد منظمة الجراحين الأميركية (ACS) أكبر منظمة للجراحين في العـالـم، والتي تم اختيارها لتقود الطريق في مجالات رعاية المرضى على أكمل وجه، البحوث الجراحية، السياسات الصحية، التعليم المستمر، وفرص العمل الشبكي.

وهي الصوت الأقوى والوحيد للجراحين في العالم في كل التخصصات.



ومنذ تأسيسها عام 1913 على أيادي جراحين من الولايات المتحدة الأميركية وكندا، فهي كانت ولاتزال في المقدمة لتقديم الرعاية الأمثل للمرضى، وتقديم الدعم للجراحين أينما كانوا يمارسون الجراحة.



وبدأت المنظمة بتعيين الأطباء الحاصلين على الزمالة الفخرية منذ أكثر من مائة عام، فتختار عشر جراحين كل عام.



واثر البـروفـيـسـور د.خورشيد بشكل كبير على علم السمنة الوطنية والدولية من خلال عروضه العـديـدة وإسـهـامـاتـه البارزة في مجال الجراحة العامة وجراحة السمنة والتمثيل الغذائي، وتمتد هذه الجهود إلى العمل الإكلينيكي والبحثي والجراحي، وقد وصفه زميل الجمعية الأميركية للطب بأنه «واحد من أعرق قادة الفكر والمدرسين في الشرق الأوسط في مجال الجراحة العامة وجراحة السمنة والتمثيل الغذائي.

أثر بشكل كبير على جودة التعليم الجراحي والرعاية الـسـريـريـة والنـتائج الجراحية في منطقة الشرق الأوسط».



يـذكـر أن د. مـوسـى خورشيد هو زميل كلية الجراحين الأميركية، زميل كلية الجراحين البريطانية (غلاسكو)، عضو في عدة جمعيات عالمية في جراحة المناظير والسمنة، عضو لجنة جراحة السمنة عن طريق الفم والتابعة للفيدرالية العالمية لجراحة السمنة، عضو في الجمعية الأميركية لجراحة السمنة والفيدرالية العالمية لجراحة السمنة، عضو في اللجنة العالمية في جمعية الأميركية لجراحة السمنة، مؤسس المؤتمر السنوي للجراحين الكويتيين لأكثر من 20 عاما، رئيس الجمعية الكويتية للجراحين منذ 2013، عضو في عده مجلات عالمية محكمة، له كثير من الأبحاث المنشورة في مجلات طبية وجراحية، المؤسس لفصل الكويت في جمعية الجراحين لجهاز الهضمي الأميركية وهذا يعتبر ثاني فصل مؤسس بعد المكسيك، أدخل العديد من تقنيات جراحة المناظير المتطورة منذ 1995 ويعتبر المؤسس لانطلاق جراحة المناظير في الكويت والخليج والشرق الأوسط.