أصدر مجلس الصحة الخليجي دليلا بعنوان «رحلة الدواء» يتناول كل ما يهم من يتناول الدواء وكيف يتحول الدواء من سموم إلى علاج بعد أن يتناولها المريض بالجرعة المناسبة وفي الوقت المناسب.



وقال المجلس في بيان ان الدليل المكون من 19 صفحة يشمل رؤية شاملة وواسعة حول الدواء والعديد من النصائح والطرق للتعامل مع الأدوية.



وأضاف ان الدليل يكون لدى الشخص رؤية واسعة وعميقة حول طريقة التعامل مع الأدوية بمختلف أنواعها ووظائفها وطريقة استخدامها قبل فتحها وأثناء تناولها وبعد الانتهاء من استخدام الجرعة المناسبة.



وأوضح المجلس أن الدليل يحتوي أيضا على العديد من الجوانب المهمة على رأسها 10 جوانب هي: ماهو الدواء أنواعه وأشكاله وأسماؤه وكسر أقراص الدواء وتخزين الأدوية في المنزل وأثناء السفر وتاريخ صلاحية الادوية بعد الفتح ونشرة الدواء المرفقة وطرق تسهيل عملية بلع الأقراص والكبسولات والمرأة الحامل والأدوية والجرعة الزائدة، وكيف تتخلص من الأدوية التالفة أو منتهية الصلاحية وتعارض الأدوية.