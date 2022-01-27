الجارالله: «أوميكرون» المتحور الأقل خطورة وأعراضه خفيفة لكنه سريع الانتشار

ارتفاع حالات الشفاء و20.4% نسبة الإصابات لعدد المسحات و73 حالة في العناية المركزة



عبدالكريم العبدالله



تفقد وزير الصحة د.خالد السعيد برفقة وكيل الوزارة د.مصطفى رضا مشروع مستشفى العدان الجديد للاطمئنان على سير العمل ونسبة انجاز المشروع.



الي ذلك، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 6454 إصـابـة جـديـدة بفيروس كورونا المستجد



(كوفيد - 19) في الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد الى 514826.



وقال المتحدث باسم «الصحة» د.عبدالله السند



لـ «كونا» إنه تم تسجيل 5198 حالة شفاء ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين إلى 464853، مبينا أن نسبة مجموع حالات الشفاء من مجموع الإصابات بلغت 90.3%.



وأوضح السند أنه تم تسجل حالة وفاة واحدة جراء الإصابة ليكون إجمالي عدد الحالات المسجلة 2489 حالة.



وذكر أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 73 حالة في حين بلغ المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها ولاتزال تتلقى الرعاية اللازمة 47484 ووصل إجمالي عدد الحالات في أجنحة (كوفيد - 19) إلى 408.



وأضاف ان عدد المسحات التي تم إجراؤها خلال الفترة نفسها بلغ 31583 ليصبح مجموع الفحوصات 6750065، مشيرا إلى أن نسبة الإصابات لعدد هذه المسحات بلغت 20.4%.



إلى ذلك، أشار رئيس اللجنة الاستشارية العليا لمواجهة كورونا د.خالد الجارالله إلى أن موجة «أوميكرون» في أسبوعها السادس.



ولفت في لقاء تلفزيوني في برنامج «ع السيف» الى وجود «انفراجة» من الوباء بإذن الله بعد يناير وفبراير.



وبين أن متحور «دلتا» هو الأقسى بين المتحورات لسرعة انتشاره وتداعياته المرضية مما سبب إجهادا في المنظومة الصحية من ناحية الإشغال السريري وتجاوزناه بفضل الله ثم جهود القائمين من الكوادر الصحية.



ولفت إلى أن «أوميكرون» هو المتحور الأقل خطورة من بين المتحورات السابقة، مبينا أن معظم الأسر قد أصيب أحد أفرادها بهذا المتحور لسرعة انتشاره، إلا أن إعراضه خفيفة وتصيب الجهاز التنفسي العلوي.



وفي السياق ذاته، قاربت إحصائيات متلقي الجرعة «التعزيزية» في البلاد الى الوصول لـ 700 ألف مطعم، كما وصل عدد متلقي الجرعتين إلى 3.250.307 شخص بنسبة 82.87%.



أما عدد من تلقى الجرعة الأولى فقط، فقد وصل عددهم إلى 3.362.105 بنسبة 85.72%.