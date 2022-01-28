مفرح الشمري



منذ أن عادت الفنانة القديرة أمل عباس من رحلة علاجها في الهند قبل 3 سنوات، إلا أنها مازالت حتى اللحظة عاجزة عن المشي كسابق عهدها، ولكن بعد انتظامها في عيادة هيلنج هاندز في مركز النجاة لايف الطبي طرأ شيء جديد على حالتها الصحية وخصوصا فيما يتعلق بتحريك عضلاتها في الجزء العلوي والسفلي وهو امر مهم للغاية لعودتها الى المشي مستقبلا.



«الأنباء» رافقت الممثلة القديرة أمل عباس لمتابعة تدريباتها في العلاج الطبيعي المكثف في عيادة هيلنج هاندز باشراف د.جيمس وطاقم طبي متدرب للقيام بالتدريبات اللازمة للفنانة امل عباس.



يقول اخصائي العلاج الطبيعي في العيادة معاذ الربيع لـ«الأنباء» ان الفنانة القديرة امل عباس حضرت للعيادة على كرسي متحرك وكانت لا تحس ولا تشعر بقدميها ولكن من خلال العلاج الطبيعي المكثف والمنسق بإشراف د.جيمس صاحب العيادة اصبحت حاليا في حالة جيدة من خلال التدريبات المكثفة في الجزء العلوي والسفلي وحركة اليدين والعضلات مما يتطلب تكثيفا علاجيا في المرحلة المقبلة حتى تعود الفنانة امل عباس للمشي قريبا بإذن الله تعالي.



ومن جانبها، شكرت الفنانة القديرة امل عباس «الأنباء» على وقفتها معها منذ رحلة علاجها الى الهند حتى يومنا متمنية لها التقدم والازدهار، وواصلت شكرها الى د.جيمس صاحب عيادة هيلنج هاندز في مركز النجاة لايف الطبي والى الطاقم الطبي المختص الذي معه على جهودهم في تدريبها المكثف للعلاج الطبيعي حتى تحقق امنيتها بالعودة الى المشي مجددا، منوهة انها سعيدة بتواجدها في هذه العيادة التي يوجد بها العديد من العلاجات الطبيعية التي يحتاجها الانسان سواء كان طفلا او كبيرا.