مفرح الشمري



الجميل في الوسط الفني ان تجد المنتسبين له على قلب رجل واحد، الفنان يتمنى الخير للآخر، هذا ما فعله الفنان القدير د.طارق العلي الذي استغل زيارته إلى الرياض لزيارة زملائه فريق مسرحية «الثلاجة»، التي تعرض حاليا على مسرح الراحل محمد العلي بمنطقة «بوليفارد رياض سيتي»، وذلك لدعمهم وتشجيعهم ودعوة الجماهير لحضور عروض المسرحية.



وقد وثق العلي ذلك عن طريق «سنابه»، الأمر الذي نال استحسانا كبيرا من الجمهور وطاقم مسرحية «الثلاجة».



مثل هذه الأمور الجميلة محببة جدا بين منتسبي الوسط الفني، خصوصا عند تواجدهم خارج الكويت، ما يعطي انطباعا جميلا للآخرين.. كفو فناننا القدير د.طارق العلي على هذه المبادرة، وكل التوفيق لفريق عمل مسرحية «الثلاجة» في عروضهم الخارجية.