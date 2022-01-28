مفرح الشمري



من البرامج الجديدة على تلفزيون الكويت برنامج «بشتختة» الذي يعده ويقدمه «عاشق التراث» د. يوسف السريع وتتصدى لإخراجه علياء مندني، وهو من البرامج الغنائية التي تهدف إلى إحياء الفن الأصيل، من خلال تسليط الضوء على الأغاني القديمة وتاريخها وظروفها ونجاحاتها سواء كانت كويتية أو خليجية أو حتى عربية.



البرنامج يعرض كل جمعة على شاشة القناة الأولى والفضائية الكويتية في الساعة 9:30 مساء ويعاد عرضه السبت بعد منتصف الليل، وهو فرصة لمن يعشق التراث الغنائي أن يتابعه، خصوصا أن معده ومقدمه «بو عبدالوهاب» له باع طويل في توثيق هذه الحقبة الزمنية من الفن الكويتي والخليجي والعربي الأصيل.



الجميل في هذا البرنامج أنه يعرف المشاهد على جيل جميل قدم الأغنية الأصيلة من كلمات وألحان وغناء من خلال الأرشيف الكبير للفنون والفنانين الكويتيين بشكل خاص والعالم العربي في مكتبة التلفزيون المليئة بالتسجيلات النادرة لأشهر المطربين من الخليج والعرب، الذين قاموا بتسجيل أغانيهم في الكويت بالستينات ‫والسبعينات ‫والثمانينات مع أشهر العازفين في فرقة الإذاعة التي عزفت أجمل الألحان لهؤلاء الفنانين، سواء كانت مصورة تلفزيونيا، او من خلال سماع ‫الأسطوانات التي تحمل بين طياتها عبق الذكريات الجميلة خصوصا لمن عاش تلك الفترة.



«بشتختة».. جهد كبير يبذله فريق عمله من خلال البحث والتنقيب في مكتبة التلفزيون لتقديم مادة غنائية دسمة لمشاهدي تلفزيون الكويت في مختلف دول العالم خصوصا لعشاق التراث الغنائي بجميع ألوانه، فشكرا على هذا الجهد، وشكرا للدكتور يوسف السريع الحريص دائما على تقديم التراث الغنائي بشكل مختلف سواء في الإذاعة أو من خلال شاشة تلفزيون الكويت، والمطلوب من المسؤولين في وزارة الإعلام على دعم مثل هذه البرامج التي تعتبر بمنزلة هوية وطن.. شكرا فريق «بشتختة»، وماقصرتوا.