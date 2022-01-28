قال رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، السويسري جياني إنفانتينو، إن تصريحاته التي تشير إلى أن إقامة كأس العالم كل عامين، ربما تقنع الأفارقة بألا يخاطروا بالتعرض للموت من خلال عبور البحر الأبيض المتوسط، قد اقتطعت من سياقها.



وأصدر السويسري بيانا عبر الحساب الرسمي لـ (فيفا) على موقع «تويتر» للتواصل الاجتماعي، انتهز خلاله الفرصة لتوضيح تصريحاته.



وجاء في البيان: «بالنظر إلى التصريحات التي نقلت عني خلال جلسة المجلس الأوروبي في وقت سابق، والتي يبدو أنها اقتطعت من سياقها، أود التوضيح أنه في خطابي كانت رسالتي هي أن كل شخص صانع قرار في موقعه، يتحمل مسؤولية مساعدة الناس لتحسين أوضاعهم في العالم أجمع».



وأوضح: «إذا كان هناك العديد من الفرص المتاحة، بما فيها في أفريقيا، ولكن من المؤكد أن الأمر ليس قاصرا على تلك القارة على وجه الخصوص، فمن المفترض أن يسمح ذلك للناس باستغلال الفرص في بلادهم».