بشراسة متواصلة، بلغت الأسترالية آشلي بارتي المباراة النهائية للمرة الأولى بطولة أستراليا المفتوحة في التنس، أولى البطولات الـ 4 الكبرى، لتلاقي المفاجأة الأميركية دانيال كولينز المتأهلة لأول نهائي كبير.



وتابعت بارتي، المصنفة أولى عالميا، تفوقها السهل على خصماتها، فتخطت الأميركية الأخرى ماديسون كيز (51 عالميا) بسهولة 6-1 و6-3. واحتاجت اللاعبة المتوجة بلقبين كبيرين إلى 62 دقيقة لتصبح أول لاعبة أسترالية تبلغ نهائي هذه البطولة منذ وندي تورنبول عام 1980.



بارتي، المتوجة في رولان غاروس 2019 وويمبلدون 2021، تأمل في أن تصبح أول أسترالية تتوج على أرضها منذ كريس أونيل في 1978.



وتقدم بارتي مستويات رائعة في ملبورن، فلم تخسر أي مجموعة وفقدت إرسالها مرة واحدة في 6 مباريات.



وفي نصف النهائي الثاني، أحبطت كولينز، المصنفة 30 عالميا، الپولندية إيغا شفيونتيك التاسعة عالميا وبطلة رولان غاروس 2020 بمجموعتين نظيفتين 6-4 و6-1. عن مواجهة بارتي في النهائي، قالت كولينز: «أن تواجه الأولى عالميا في بلدها سيكون أمرا استعراضيا. لا يمكنني أن أكون أكثر سعادة، سنوات طويلة من العمل الجاد».



بعد تعافيها من جراحة في بطانة الرحم العام الماضي، فازت كولينز بدورتي سان خوسيه وباليرمو. تقدم مستويات لافتة وفازت في 32 مباراة مقابل 7 خسارات منذ ذاك الوقت. وسيساعدها تأهلها إلى المباراة النهاية في البطولة المرموقة على دخول نادي العشر الأوليات في ترتيب اللاعبات المحترفات للمرة الأولى.



وفضلا عن نصف نهائي ملبورن 2019، بلغت كولينز ربع النهائي في رولان غاروس 2020، لكنها لم تجتز الدور الثالث في ويمبلدون وفلاشينغ ميدوز.



وضمن منافسات زوجي الرجال، تأهل الثنائي الأسترالي المكون من نيك كيريوس وتاناسي كوكيناكيس للدور النهائي بعد الفوز على الزوجي المكون من الإسباني مارسيل غرانويرس والأرجنتيني هوراشيو زيبايوس 7-6 و6-4 أمام حضور جماهيري كبير في ملعب رود ليفر.



وسيلتقي كيريوس وكوكيناكيس في المباراة النهائية مع الأستراليين ماكس بورسيل ومات إيبدن.



وتأهل إيبدن وبورسيل لنهائي المنافسة بعد الفوز في ملعب مارغريت كورت على الثنائي المكون من الأميركي راجيف رام والبريطاني جو سالسبيري 6-3 و7-6.