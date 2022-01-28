أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم، عن إيقاف المدرب ماركوس أنفانغ لمدة عام وتغريمه 20 ألف يورو (22564 دولارا) بعد أن أقر بأنه استخدم شهادة مزورة للتطعيم ضد «كوفيد-19».



ونفى أنفانغ الاتهامات في البداية، واستقال من تدريب فيردر بريمن المنافس بالدرجة الثانية في نوفمبر الماضي عقب فتح السلطات الألمانية تحقيقا في استخدام شهادة مزورة.



وعوقب فلوريان يونه، مساعد أنفانغ السابق، بالإيقاف 10 أشهر وتغريمه 3 آلاف يورو.



وأضاف بيان الاتحاد الألماني، أن اعترافات المدربين سمحت لهما بالعودة الى العمل في موسم 2022-2023.