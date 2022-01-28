يفتتح ستاد «متروبوليتانو» فجر السبت بتوقيت الكويت أبوابه لاستضافة مباراة في غاية الأهمية والقوة بين منتخبي كولومبيا وبيرو ضمن إطار منافسات الجولة الـ 15 من تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر، ونجح منتخب بيرو في تحقيق الفوز والثلاث نقاط كاملة في الجولة الماضية علي حساب منتخب فنزويلا بثنائية نظيفة دون رد، مما رفع رصيده الى 17 نقطة محتلا المركز الخامس، ويسعى اليوم لتحقيق الفوز والحفاظ على آماله في التأهل الى كأس العالم.



على الجانب الآخر، فإن منتخب كولومبيا يدخل اليوم وهو واقع في فخ التعادل السلبي في الجولة الماضية أمام نظيرة منتخب پاراغواي ليكتفي بحصوله على نقطة واحدة فقط ويرفع رصيده بها الى 17 نقطة محتلا المركز الرابع، ويسعى اليوم للدخول بكامل قوته من أجل الفوز وتحسين وضعه داخل ترتيب مجموعته. فيما تلتقي في المباراة الثانية فنزويلا برصيد 7 نقاط، وهي خارج المنافسة، مع منتخب بوليفيا في المركز الثامن وله 15 نقطة، ويسعى للاقتراب من مربع الكبار.