تمسك ميامي هيت بصدارة المنطقة الشرقية وسط منافسة مشتعلة عقب فوزه المريح على حساب نيويورك نيكس 110-96 ضمن دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين «NBA»، في وقت تابع بروكلين نتس ابتعاده عن الصدارة بخسارة جديدة أمام دنفر ناغتس 118-124.



وفي المباريات الأخرى، حقق لوس أنجيليس كليبرز الفوز على أورلاندو ماجيك 111-102.



كما تغلب تشارلوت هورنتس في مباراة هجومية من العيار الثقيل على انديانا بايسرز 158-126.



وفي سان انتونيو، سجل جا مورانت 41 نقطة ليقود ممفيس غريزليز لإسقاط سبيرز 118-110، رغم أن ديجونتي موراي أحرز تريبل دابل للأخير مع 16 نقطة و10 متابعات و11 تمريرة حاسمة.