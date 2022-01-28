احتفلت كلية أحمد بن محمد العسكرية في قطر أمس بتخريج الدفعة 17 للطلبة الضباط التي ضمت 14 ضابطا كويتيا من منتسبي الرئاسة العامة للحرس الوطني.



وقال الملحق العسكري في سفارتنا لدى قطرالعميد الركن ناصر الحجيلي في تصريح لـ «كونا» على هامش الحفل ان خريجي هذه الدورة الذين ينتمون الى عدد من الدول العربية نفذوا اثناء حفل التخريج عددا من التدريبات والتمارين الميدانية التي تدل على تميز تدريبهم وكفاءة قدراتهم.



وأضاف الحجيلي ان اختيار كلية أحمد بن محمد العسكرية لتدريب الضباط الكويتيين جاء باعتبارها واحدة من أفضل الكليات العسكرية ذات التخصصات الأكاديمية المتعددة والمطورة على المستويين العربي والإقليمي ولديها برامج تدريبية وأكاديمية متميزة، موضحا ان الخريجين تلقوا اثناء الدورة دروسا وتدريبات في ميادين الرماية والملاعب والقاعات الدراسية وفق مناهج حديثة بما يسهم في الارتقاء بثقافتهم العسكرية والاطلاع على التجارب العربية والعالمية الناجحة في مجال وضع الخطط والتكتيكات العسكرية.



وأشاد بالعلاقات القائمة بين الكويت وقطر في جميع المجالات وبخاصة في مجال التدريب والتطوير العسكري، مشيرا الى حصول الملازم عبدالرزاق الضويحي على المركز الأول على الدفعة في اللياقة البدنية.



وحضر الحفل سفيرنا لدى قطر حفيظ العجمي ومن الجيش الكويتي آمر كلية علي صباح السالم العسكرية العميد الركن خالد شجاع ومن الرئاسة العامة للحرس الوطني مدير معهد تدريب الحرس الوطني العقيد صالح مطيران.