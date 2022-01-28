أسامة دياب



ناشد «مجلس الأعمال اللبناني في الكويت» الحكومة اللبنانية التفاعل مع المبادرة الكويتية، محذرا من أن يتحول لبنان إلى «بلد الفرص الضائعة».



وأوضح المجلس، في بيان امس، إن «لبنانيي الكويت عموما، كما كل اللبنانيين، تابعوا زيارة وزير الخارجية الشيخ د.أحمد الناصر والمبادرة التي أطلقها المدعومة من دول مجلس التعاون الخليجي وجامعة الدول العربية والمجتمع الدولي».



وأضاف أن «المبادرة الكويتية تطابق مضمونها مع بيان جدة إثر الاجتماع بين القيادتين السعودية والفرنسية، والتي أكدت وقوف دول مجلس التعاون الخليجي مع الشعب اللبناني في محنته، وتطبيق اتفاق الطائف والقرارات الدولية واعتماد سياسة النأي بالنفس».



وتابع أن «المبادرة الكويتية التي رأى فيها معظم اللبنانيين نافذة مشرقة لخروج لبنان من عزلته، قوبلت ببرود لبنان رسمي مستغرب، خاصة أنه لم يتم وضع هذه المبادرة على طاولة مجلس الوزراء».



وختم «مجلس الأعمال اللبناني في الكويت» بيانه قائلا «من هذا المنطلق، ندعو مع باقي الجمعيات الللبنانية الاغترابية رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي إلى عدم تفويت الفرصة والتفاعل مع المبادرة عبر صياغة موقف لبناني موحد وواضح، بما يتلاءم مع مصلحة لبنان واللبنانيين، إذ لا يمكننا الاستمرار بتفويت الفرص الواحدة تلو الأخرى حتى صح فينا لقب بلد الفرص الضائعة».



يذكر أنه إضافة إلى «مجلس الأعمال اللبناني الكويتي»، قدمت جمعيات لبنانية اغترابية عدة المناشدة نفسها وهي: «مغتربين مجتمعين ـ الكويت، الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم، مجلس التنفيذين اللبنانيين، مجلس العمل اللبناني في أبوظبي، مجلس العمل اللبناني في دبي، هيئة تنمية العلاقات اللبنانية الخليجية، تجمع رجال الأعمال اللبنانيين في فرنسا، مجلس العمل والاستثمار اللبناني ـ السعودية، شبكة الاغتراب DNA، مجلس الأعمال اللبناني السويسري والملتقى اللبناني ـ أستراليا».