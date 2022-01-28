أسامة أبوالسعود



أقام ديوان أبناء المرحوم عبدالرحمن الكندري بمنطقة بنيد القار مأدبة عشاء على شرف سفير مملكة البحرين لدى الكويت صلاح علي المالكي وعلى شرف الشيخ بندر جابر الأحمد الصباح.

وأعرب السفير المالكي عن امتنان مملكة البحرين بالروابط الأخوية والنسب التاريخية مع الكويت وأثنى بخالص الشكر والتقدير لصاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد ورئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم والشعب الكويتي كافة، متمنيا لهم موفور الصحة والعافية والمزيد من التقدم والازدهار.



ودار الحديث عن دراسة السفير البحريني في الكويت وحصوله على شهادة بكالوريوس علوم سياسية من جامعة الكويت عام 1997م.



من جهته، أشاد الشيخ بندر الجابر بالمواقف التاريخية المخلدة لمملكة البحرين أثناء الغزو العراقي الغاشم وأن الشعب الكويتي لن ينسى الموقف البطولي الراسخ حينما استقبلت مملكة البحرين الكويتيين، داعيا الله ان يحفظ الكويت ومملكة البحرين الشقيقة من كل سوء وشر، متمنيا للقيادة الرشيدة في البلدين الشقيقين التوفيق والنجاح.