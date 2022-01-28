أعلن مركز التحكيم التجاري الأوروبي ـ الصيني، ومقره ألمانيا، والمدعوم من غرفة التجارة الألمانية الدولية عبر موقعه الرسمي، عن تعيين المحامية أريج حمادة بمنصب الممثل الإقليمي للكويت، وبذلك تكون أريج حمادة أول محامية خليجية تحصل على هذا المنصب الدولي.



وقد عبرت حمادة عن سعادتها بهذا المنصب كونها عملت معهم منذ عام 2019. ويختص بالنظر في المنازعات التجارية الدولية التي يكون أحد أطرافها دولة أوروبية أو الصين، وينظر حاليا في المنازعات التجارية الناتجة عن التبادل التجاري في مبادرة حزام الصين والطريق الواحد.



وسيكون لذلك أثر إيجابي على الكويت وجذب المستثمرين الأجانب، كونهم يفضلون مراكز التحكيم التجارية الدولية، والتي تتخذ من دول أخرى مقرات لتكون محايدة في أحكامها.