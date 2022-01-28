بشرى شعبان



قال وكيل وزارة الشؤون والتنمية المجتمعية عبدالعزيز شعيب إن الوزارة ما زالت تراقب وتشرف على دور الحضانة، مشيرا إلى وجود دراسات ومقترحات بنقل تبعيتها إلى وزارة التربية.



وأضاف شعيب خلال رعايته لحملة تطعيم العاملين بدور الحضانة بالجرعة التنشيطية أمس انه ليس هناك قرار في هذا الشأن حتى الآن، والأمر يحتاج لقاء وفق المتطلبات اللازمة وحاليا الأمر غير مطروح، مبينا وجود نظام ميكنة خاص للحضانات بالتعاون مع جهات الدولة المختلفة للكشف عن المنشآت والتأكد من الالتزام بالاشتراطات والسلامة.



وأوضح أن حملة التطعيم تم تنظيمها بالتعاون مع تجمع الحضانات لتستهدف في يومها الأول 600 عامل وصاحب حضانة في أكثر من 35 منشأة، مشيرا الى أن الحضانات بذلت جهودا واسعة للحفاظ على صحة الأبناء والعاملين في المنشآت طوال الفترة الماضية.



وتابع: تبذل وزارة الصحة جهودا كبيرا لمنح الجرعة التعزيزية الثالثة للمواطنين والمقيمين وفق أولويات مختلفة، مثنيا على جهودها في التنسيق لتطعيم العاملين بالحضانات، مشددا على وجود جولات تفتيشية على الحضانات للتأكد من الالتزام بالاشتراطات والإجراءات الاحترازية من خلال فريق متابعة من الوزارة وفرق لجنة الاشتراطات التابعة لمجلس الوزراء، لتلافي المخالفات وليس لإقصاء الحضانات.



بدورها، أشارت ممثلة تجمع حضانات الكويت حنان المضاحكة أن الحملة هي الثالثة لتطعيم العاملين في الحضانات، مؤكدة مشاركة 36 حضانة بكوادرها للحصول على الجرعة الثالثة، ومن المتوقع أن يصل عدد المستفيدين من الحملة من 500 إلى 600 موظف.

وذكرت المضاحكة أن التطعيم يستهدف الموظفين الذين حصلوا على الجرعة الثانية منذ 6 أشهر أو من هم فوق 50 عاما دون شرط المدة أو من أصيبوا بالفيروس منذ 28 يوما، لافتة إلى أن رفض التطعيم بالجرعة الثالثة يستدعي إحضار الموظف فحص «pcr» بناء على توصيات وزارة الصحة.