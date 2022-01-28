ثامر السليم



علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة في جامعة الكويت ان عميدة كلية العلوم الطبية المساعدة د.سعاد الفضلي اعتمدت إنشاء نادي نزاهة الطلابي، مشيرة الي انه تم تشكيل أعضاء النادي من أعضاء الجمعية الطلابية لجمعية العلوم الطبية المساعدة وهو ناد طلابي يختص بتنفيذ أنشطة وبرامج معنية بالشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد لطلبة كلية العلوم الطبية المساعدة بالجامعة.

وأشارت الى ان رؤية النادي تكمن في التميز لتحقيق النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد لدى الشباب، كواجب ديني وسلوك اخلاقي وعمل وطني، مؤكدة ان رسالته تكمن في تحقيق رؤية الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد، رحمه الله، في إشراك الشباب بعملية الإصلاح والنزاهة ومكافحة الفساد من خلال تنمية الرقابة الذاتية وتعزيز النزاهة وتحصين الأجيال من الفساد وشروره والعمل على استكمال مسيرة الإصلاح التي دعا لها صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد



وعن اهداف النادي، اكدت المصادر انها تضمن تنمية الرقابة الذاتية لدى طلبة الجامعة والمجتمع، وتحصين الطلبة من آفة الفساد وبيان مخاطرة وآثاره، بالإضافة الى نشر ثقافة النزاهة والشفافيـــة ومكافحــة الفساد، وكذلك تعزيز قيم النزاهة والشفافية والعدالة والمساواة، وإشراك الطلاب والطالبات في برامج الحث على النزاهة ومحاربة الفساد، وتفعيل دور الطلاب الشباب في مواجهة برامج الفساد، بالإضافة الى تفعيل الديموقراطية الصحيحة من خلال الانتخابات الطلابية.



ولفتت المصادر الى ان انشطة النادي تكون من خلال إقامة المحاضرات والندوات وورش العمل والدورات التدريبية والمعارض التوعوية والتثقيفية والمسابقات الطلابية (كتابة مقال - قصة - فيديو قصير - ملصق)، بالإضافة الى زيارات ميدانية لهيئة مكافحة الفساد ومجلس الأمة وديوان المحاسبة في الكويت، والعمل على التوعية والتثقيف من خلال النشرات والملصقات والرسائل الإلكترونية النصية، وكذلك تنظيم الجلسات الحوارية.



وأشارت الى ان على النادي القيام بالحملات التوعوية كل شهر يكون في شعار عن الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد، مع ضرورة تعريف الطلاب بأهمية حماية النزاهة ومكافحة الفساد في جميع التخصصات الدراسية، والعمل على ترسيخ مفهوم العدالة والشفافية، والتوعية بخطورة الفساد على المجتمع وتنميته، والعمل على تعريف الطلاب بالجانب الشرعي من القرآن الكريم والسنة النبوية.