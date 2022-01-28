أبرمت عمادة شؤون الطلبة مذكرة تفاهم وتعاون مع اتحاد دواوين الكويت خلال استقبال عميد شؤون الطلبة بالوكالة د.سلمان العنزي لممثلي اتحاد دواوين الكويت كلا من رئيس اتحاد دواوين الكويت د.جواد المتروك ونائب رئيس اتحاد دواوين الكويت اللواء متقاعد حسين الحواج بحضور مستشار العميد للأنشطة الرياضية والعمل التطوعي والجوالة الكابتن عبدالهادي ملا علي ومستشاره العميد لشؤون الاسكان الطلابي والطلبة الوافدين مضاوي المحري.



وتطرق الجانبان الى اهمية وطبيعة الدواوين في المجتمع الكويتي، كونها نبضا لحياة وثقافة مجتمعنا التي يبرز فيها الجانب الثقافي والاجتماعي والمعرفي والوطني، حيث تساهم هذه الدواوين في زيادة الألفة والمحبة بين طلبة جامعة الكويت وتعزيز العلاقات الأخوية بينهم.



واشار عميد شؤون الطلبة بالوكالة د.سلمان العنزي الى ان جامعة الكويت قد خصصت اماكن واستراحات للطلاب والطالبات في مدينة صباح السالم الجامعية بالشدادية لاستغلال الامثل بما يعود عليهم بالفائدة، موضحا ان تفعيل مذكرة التفاهم سيكون رافدا لتجسيد التراث المجتمعي وترسيخا للعادات والتقاليد الكويتية الاصيلة وزيادة للثقافة والمعرفة من خلال الانشطة والخدمات المشتركة بين عمادة شؤون الطلبة واتحاد دواوين الكويت من خلال عقد الندوات والدورات والمسابقات والانشطة الثقافية والاجتماعية والوطنية المتنوعة لتعزيز تراث الآباء والاجداد في بلادنا الحبيبة الكويت.



وتأتي هذه الاتفاقية من منطلق السعي للشراكة المجتمعية والاستراتيجية المنشودة بين عمادة شؤون الطلبة واتحاد دواوين الكويت وتخليدا لتواصل الاجيال بالمحافظة على التقاليد والعادات الكويتية الاصيلة.