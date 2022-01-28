عبدالعزيز الفضلي



كان أمس الخميس هو يوم العمل الأخير للإدارات المدرسية في المرحلة الثانوية، حيث ستبدأ عطلة نصف العام الدراسي بعد غد الأحد وتستمر حتى العاشر من فبراير المقبل على ان تباشر عملها يوم الأحد 13 من الشهر نفسه.

وكشفت مصادر تربوية مطلعة لـ «الأنباء» ان هناك العديد من أولياء الأمور والطلبة قاموا بمراجعة المدارس الثانوية أمس لمعرفة آلية تقديم التظلمات أو تسلم شهادة الفصل الدراسي الأول، مشيرة الى انه تم إبلاغهم بضرورة مراجعة كنترول الاختبارات لتقديم الطلبات هناك اعتبارا من الأحد المقبل ولمدة 3 أيام.

وأوضحت المصادر انه فيما يتعلق بتسلم الشهادة فمن يرغب في ذلك فعليه سحبها وطباعتها من موقع الوزارة، لافتة الى انه لا يوجد توزيع شهادات في المدارس.

وأشادت المصادر بالجهود الكبيرة التي قامت بها الإدارات المدرسية والمناطق التعليمية ووزارة التربية وأدت عملها على اكمل وجه، لافتة إلى ان ذلك أدى إلى نجاح الفصل الدراسي الأول رغم الظروف الصعبة والاستثنائية التي نمر بها بسبب جائحة كورونا.