عبدالعزيز الفضلي



أكد رئيس مجلس ادارة جمعية المعلمين حمد الهولي أن الجمعية تحرص دائما على مواكبة جميع التطورات العالمية في العملية التعليمية وخاصة بعد الثورة الصناعية الرابعة ومدى الاستفادة منها في تحقيق أهداف الدولة في العملية التعليمية.



وقال الهولي في تصريح صحافي، خلال حفل افتتاح اكاديمية الحرف والذي اقيم برعاية الوكيل المساعد للتنمية التربوية والانشطة بوزارة التربية فيصل المقصيد، ان الهدف من الأكاديمية هو الاستفادة من التقنيات الحديثة في العملية التعليمية من خلال البرامج التدريبية لتعزيز الابتكار بأنواعه التكنولوجية والفنية والحرفية والتعليمية بما يواكب تطلعات الدولة وتحقيق رؤيتها 2035 وبناء جيل مبتكر، مشيرا الى ان الجمعية ستستمر في دعم كل البرامج والفعاليات للتنمية المستدامة في التعليم المهني لدعم السوق المحلي بأشكاله المختلفة.



وأضاف الهولي ان الاكاديمية مفتوحة للكل ولاتقتصر على اهل الميدان فقط بل من يمتلك موهبة فالباب مفتوح امامه لتحقيق غايته وطموحة معربا عن بالغ شكره وتقديره لكل القائمين على أكاديمية الحرف والمدربين، ومثمنا في الوقت نفسه دور شركة الساير على دعمها للمشروع.



وأوضح الهولي ان تعاون شركة مجموعة الساير القابضة مع أكاديمية الحرف يأتي تأكيدا لسعى الساير القابضة على دعم مسيرة التعليم وربطه بحاجات المجتمع وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في خلق جيل واع ومسؤول، ولهذا تلاقت الرؤى مع أكاديمية الحرف.



من جانبه، قال رئيس لجنة الاستدامة بمجموعة الساير محمد ناصر الساير أن دعم الساير القابضة لهذا المشروع الرائد ما هو إلا دفعة لإبراز دور التعليم المهني وتعزيز مهارات أفراد المجتمع ليكونوا مؤهلين تأهلا عاليا داعيا الجميع لتبني مثل هذه المبادرات.