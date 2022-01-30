«بيتك» يمثل 17.48% من القيمة السوقية الإجمالية للبورصة.. يليه «الوطني» بـ 17.18%



المحلل المالي



بعد أن ربحت القيمة الرأسمالية السوقية لقطاع البنوك المدرجة في بورصة الكويت خلال عام 2021 نحو 5.35 مليارات دينار أي بارتفاع نسبته 22.3% لتسجل القيمة السوقية للقطاع بنهاية السنة نحو 24 مليار دينار، بدأت البنوك المدرجة عام 2022 بدفع قوي من تفاؤل المستثمرين بالنتائج المالية للبنوك لعام 2021 والتي بدأت بالظهور (الوطني وبوبيان) وبنتائج جيدة للوطني وبوبيان بنمو في صافي ارباحهما بنسبة 47% و41% على التوالي بالإضافة الى التوقعات المتعلقة بإتمام عملية اندماج بيتك والأهلي المتحد البحرين خلال السنة الحالية وعوامل أخرى محفزة منها ارتفاع أسعار النفط وما ينتج عنها من دعم لميزانية الدولة والنمو الاقتصاد الوطني وتسارع النمو في سوق الائتمان المحلي والتوقعات بارتفاع أسعار الفائدة في عام 2022 نتيجة ضغوط التضخم التي نتجت عن عمليات التيسير الكمي الضخمة التي تعتمدها البنوك المركزية العالمية منذ بداية جائحة كورونا في عام 2020.



ومنذ بداية العام 2022 حتى تداولات يوم الخميس الماضي ارتفعت القيمة الرأسمالية السوقية لقطاع البنوك بنحو 1.1 مليار دينار لتسجل 25.1 مليار دينار وبدعم أساسي من ارتفاع القيمة السوقية لبيت التمويل الكويتي «بيتك» بنحو 574 مليون دينار لتسجل 7.6 مليارات دينار، اما البنك الوطني فقد ارتفعت قيمته السوقية بقيمة 295 مليون دينار لتسجل 7.47 مليارات دينار.



وارتفعت اسهم معظم البنوك منذ بداية السنة الحالية بنسب متفاوتة، حيث ارتفعت القيمة السوقية لبيت التمويل الكويتي بنسبة 8.2% لتسجل 7.6 مليارات دينار وشكلت قيمته السوقية 17.48% من البورصة، وايضا ارتفعت القيمة السوقية للبنك الأهلي الكويتي بنسبة 6.3% لتسجل 459 مليون دينار، ثم تبعهما بنك برقان بارتفاع في قيمته السوقية بنسبة 5% لتسجل 827 مليون دينار وبنك الأهلي المتحد بنسبة 4.5% لتسجل قيمته الرأسمالية السوقية 770 مليون دينار.



اما بنك الكويت الوطني فقد ارتفعت قيمته السوقية بنسبة 4.1% لتسجل 7.47 مليارات دينار ما يعادل وزنا في السوق نسبته 17.18% من القيمة السوقية الاجمالية للبورصة الكويتية، اما من حيث حجم الارتفاع في القيمة السوقية فقد جاء «بيتك» في صدارة الرابحين، حيث ربحت قيمته السوقية 574 مليون دينار تلاه «الوطني» وبنك بوبيان بارتفاع قدره 295 مليونا و76 مليون دينار على التوالي.



اما بالمقارنة بأدنى إقفال لأسهم البنوك خلال النصف الاول من عام 2020 نتيجة تداعيات ازمة كورونا على الاسواق المالية، فمن الملاحظ ان معظم اسعار اسهم البنوك سجلت ارتفاعات ومستويات قياسية وتعافت وارتفعت اسعار اسهمها بنسب متفاوتة بدفع من النتائج المالية للبنوك لعام 2021 نتيجة نمو الاعمال وانخفاض حاد في مخصصات خسائر الائتمان والتحسن في البيئة التشغيلية للبنوك وتسارع نمو سوق الائتمان بسبب تحسن الظروف المعيشية وعودة الثقة الى المستهلكين والشركات، وتصدر سهم بنك بوبيان البنوك المدرجة من حيث التعافي من ادنى مستوياته في الازمة ليرتفع بنسبة 114% اما «بيتك» فقد ارتفع سهمه بنسبة 90.3% تلاه الأهلي ووربة بارتفاع نسبته 73% و71% على التوالي عن أدنى إقفال في الازمة، اما كل من البنك الوطني والخليج فكان الارتفاع بحدود الـ 60% بينما المتحد تعافى بنسبة 43.6%.



وبالتزامن مع التعافي في اسعار اسهم البنوك وارتفاع صافي الأرباح في اول تسعة اشهر من عام 2021 بالمقارنة بالنتائج المالية لعام 2020، تحسنت تقييمات القطاع (مكررات الربحية ومضاعف السعر الى القيمة الدفترية) الى مستويات مقبولة، ومن المتوقع ان نلاحظ المزيد من التحسن في التقييمات عند الاسعار الحالية، حيث الاداء المالي للبنوك خلال عام 2021 و2022 سيشهد ارتفاعا ملحوظا في الايرادات وصافي الارباح بينما المخصصات قد تستمر في الانخفاض عن مستواها في عام 2020.



ويتداول قطاع البنوك المدرجة في بورصة الكويت حاليا عند مكرر ربحية 26 مرة على اساس ارباح فترة آخر 12 شهر المنتهية في سبتمبر 2021 بالمقارنة بمعدل P/E Ratio فوق مستوى 31 مرة خلال فترة الازمة، بينما بلغ مضاعف السعر الى القيمة الدفترية للقطاع P/BV Ratio 2.44 مرة.



ويتداول بنك وربة عند افضل مكرر ربحية 16.9مرة، ويعتبر الافضل بين البنوك المدرجة في بورصة الكويت بينما الأهلي المتحد البحرين وبرقان يتداولان عند مكرر ربحية 19.2 و20 مرة على التوالي.

ايضا يتداول الوطني عند مكرر ربحية 20.6 مرة، وتعتبر افضل عند المقارنة بمعدلات القطاع والبورصة.

اما بنك بوبيان، فمكرر ربحيته لايزال من الاعلى بين البنوك عند 53.4 مرة، اما «بيتك» فيتداول عند مكرر ربحية 35.3 مرة والخليج عند 23.1 مرة بينما البنك الاهلي المتحد يتداول عند مكرر ربحية 21.8 مرة.



تجدر الاشارة الى ان القيمة السوقية لقطاع البنوك تستحوذ على 58% من القيمة الرأسمالية السوقية لبورصة الكويت التي بلغت في نهاية عام 2021 نحو 41.4 مليار دينار.