صرحت شركة «روبك لإدارة الأصول» الأوروبية التابعة لمجموعة «جي إف إتش» عن إنجاز عملية التخارج بنجاح من محفظة مستودعات أمازون لاست مايل اللوجستية في إسبانيا.

وتغطي المحفظة، التي تم الاستحواذ عليها في عام 2020، مساحة بما تقارب 140 ألف متر مربع وتضم ثلاثة أصول عالية الجودة ذات موقع استراتيجي تم تأجيرها لشركة أمازون للنقل البري إسبانيا.

وتشكل مستودعات التوصيل لاست مايل، المنتشرة في مرسية وأليكانتي وبلد الوليد، جزءا مهماً من شبكة أمازون اللوجستية الإسبانية سريعة التوسع.

وخلال فترة الاحتفاظ، اتخذت شركة «روبك» نهجا فعالا ونشطا لإدارة الأصول، حيث أشرفت على إكمال عملية التطوير والاستحواذ من قبل المستأجر، واستقطبت المشتري المناسب لتأمين عملية التخارج.

وتمثل عائدات التخارج من المحفظة ربحا إجماليا على الاستثمار نسبته 17%، وهو ما يتطابق مع النسبة التي كانت مستهدفة في البداية لفترة احتفاظ أطول.



وقال هيو ماكدونالد براون، الشريك الإداري في روبك: أدت التحولات الكبيرة في أسواق التجارة الإلكترونية والسلع الاستهلاكية على مدار العامين الماضيين إلى زيادة الطلب على مرافق التخزين عالية الجودة في جميع أنحاء أوروبا.

وقد أصبح الموزعون الكبار يعتمدون الآن على مرافق حديثة ذات مواقع جيدة كجزء من شبكاتهم اللوجستية، وهذا يمثل فرصة سانحة حرصنا على الاستفادة منها.



وقال نائل مصطفى، الرئيس التنفيذي المشارك للاستثمار في مجموعة جي إف إتش: في حين لا نزال نؤمن بالأسس العامة للاستثمار في الأصول اللوجستية، فإن استثمارنا في محفظة مستودعات أمازون لاست مايل قد حقق العائد المستهدف والزيادة المنشودة في رأس المال. ووسط هذه الظروف المواتية في السوق، قررنا إجراء خروج مبكر ومربح لتأمين عائد قوي للمستثمرين.