علي إبراهيم



وصل سعر برميل النفط الكويتي خلال اليومين الماضيين إلى أعلى مستوى له في 7 سنوات حيث سجل في تداولات أمس الاول 90.29 دولارا للبرميل وفق السعر المعلن من قبل مؤسسة البترول الكويتية، وهو ما يفوق سعر التعادل في الميزانية العامة للدولة للعام المالي الحالي 2021/2022 والذي تتساوى عنده المصروفات مع الإيرادات وتتوقف العجوازت المالية.



علما بأن سعر النفط الكويتي قد سجل خلال تداولات يوم الخميس الماضي 91.23 دولارا للبرميل، وبذلك فإن وصول السعر إلى مستوى 90 دولارا للبرميل يعني وقف نزيف العجوازت بالموازنة العامة للدولة والذي استمر لنحو 7 سنوات، ويعني أيضا أن أي زيادة عن هذا السعر يقلل من حجم العجز المسجل بالموازنة خلال الأشهر الطويلة الماضية.



ويتبقى على انتهاء السنة المالية الحالية شهران (فبراير ومارس) ومع استمرار أسعار النفط في تسجيل تلك المستويات المرتفعة فان قيمة العجز المالي الفعلي في الميزانية العامة للدولة ستتقلص بشكل كبير عن المقدر في الميزانية عند 12.1 مليار دينار، ووفقا لبيانات وزارة المالية فإن قيمة العجز الفعلي خلال أول 9 اشهر من السنة المالية الحالية بلغت 682.4 مليون دينار.



إلى ذلك، أظهر رصد قامت به «الأنباء» لحركة اسعار النفط الكويتي منذ بداية السنة المالية الحالية (أبريل 2021 ـ يناير 2022) فقد بلغ متوسط سعر برميل النفط الكويتي منذ بداية العام نحو 74.87 دولارا للبرميل الواحد، حيث سجل شهر يناير الجاري أعلى متوسط سعر برميل منذ بداية العام المالي بواقع 86.35 دولارا للبرميل، فيما سجل شهر أبريل 2021 أدنى سعر للنفط الكويتي بواقع 63.89 دولارا للبرميل، إلا أنه يظل أعلى من السعر التقديري للموازنة العامة للدولة عن العام المالي الحالي 2021/2022 والمقدر عند 45 دولارا للبرميل.



وسجل النفط الكويتي خلال شهر مايو الماضي 67.7 دولارا متوسطا لسعر البرميل، و72.87 دولارا عن شهر يونيو، و74.19 دولارا للبرميل عن شهر يوليو، و71.48 دولارا للبرميل عن شهر أغسطس، و75.16 دولارا عن شهر سبتمبر و82.97 دولارا في أكتوبر و81.1 دولارا في نوفمبر و75.4 دولارا في ديسمبر.



وبالنسبة للميزانية المقبلة التي ستبدأ في شهر أبريل فإن سعر النفط الحالي يعتبر «مريحا للغاية» لاسيما ان وزارة المالية قد حددت السعر التأشيري لبرميل النفط عند 65 دولارا، وتوقعت ان يتم التعادل في الميزانية عند 75 دولارا للبرميل، وهو ما يرجح بشكل كبير أن ميزانية الكويت ستحقق فوائض مالية بشرط ان تستمر اسعار النفط عند مستوى لا ينخفض عن 75 دولارا للبرميل.