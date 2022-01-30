أحمد مغربي



علمت «الأنباء» من مصادر نفطية مسؤولة أن شركة صناعة الكيماويات البترولية لديها 20 عقد توريد ومقاولات وخدمات للفترة من يناير وحتى ديسمبر 2022.



وفي التفاصيل، قالت المصادر إن شركة صناعة الكيماويات البترولية تعتزم طرح تلك العقود لتنفيذ مجموعة من الأعمال في المبنى الرئيسي للشركة وفي المصانع، حيث تنوي الشركة الطلب من الشركات المتخصصة توريد عامل مساعد للتخلص من شوائب الكبريت ومركباته والتخلص من بخار الماء في الهيدروجين بمصنع البولي بروبلين وتوريد 100 ألف طبلية بلاستيكية ونحو 40 ألف طبلية خشب لمصنع البولي بروبلين بناء على مواصفات محددة خلال سنة، فضلا عن عقد آخر لتوريد مواد كيميائية مانعة للأكسدة الأولية والثانوية خاصة في مصنع البولي بروبلين، وقالت إن الشركة لديها عقود توريد مواد كيميائية للعامل المساعد للبلمرة لإنتاج البولي بروبلين وعقد توريد آخر لرولات الأكياس لتعبئة المنتج.



إلى ذلك، كشفت خطة التوريد أن «صناعة الكيماويات» ستقوم بطرح عقد تحديث نظام إدارة سلامة العمليات ودراسة استشارية لتحديد وتطوير أعمال قسم عمليات الامداد في دائرة التسويق الأسمدة، وتعتزم الشركة طرح عقد توريد عمالة السكرتارية ومدخلي البيانات وخدمات الصيانة الدورية اللازمة لمرافق الشركة.

وذكرت أن الشركة تعتزم تعيين مستشار لدراسة جدوى اقتصادية مفصلة لمشروع قائم داخل الكويت وتجديد تراخيص والدعم الفني لنظام اوراكل وماكسيمو ونشرات أسعار البولي بروبلين.