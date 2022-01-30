أعلنت شركة وفرة للاستثمار الدولي أن صناديقها الاستثمارية التابعة لإدارتها نجحت في تحقيق معدلات أداء قياسية خلال عام 2021، وذلك على الرغم من استمرار تداعيات جائحة كورونا على الأسواق المالية، وهو الأمر الذي يعكس النهج السليم وحصافة فريق إدارة الصناديق والخبرة الواسعة التي تتمتع بها الشركة في إدارة المحافظ المحلية والإقليمية والصناديق الاستثمارية.



وفي هذا الصدد، أعرب نائب رئيس إدارة استثمارات الأسهم بشركة وفرة للاستثمار الدولي سعود الجويعد، عن سعادته بالأداء الجيد الذي حققته صناديق أسهم شركة وفرة للاستثمار الدولي في 2021 مقارنة بعام 2020، موضحا أن صندوق مصارف احتل المركز الأول بين الصناديق التقليدية فيما جاء صندوق «وفرة» ثالثا، بينما احتل صندوق الفجر المركز الثاني بين الصناديق المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.



وأوضح الجويعد أن الاستثمار الناجح يتطلب توافر عدد من العوامل والمقومات الأساسية كالخبرة الاستثمارية والإدارة المحترفة والمتابعة الشاملة والحثيثة لكل الأخبار والقرارات التي تؤثر على الأسواق المالية، مضيفا أن «وفرة» لديها نهج استراتيجي نشط من حيث تحقيق أمثل العوائد على المدى الطويل من خلال تقليص المخاطر التي تنطوي عليها أسواق الأسهم، وبالتالي تحقيق أفضل العوائد الممكنة للعملاء، وهو ما يؤكده أداء الصناديق التابعة للشركة في 2021.



صندوق مصارف الاستثماري



وبين الجويعد أن صندوق مصارف الاستثماري الذي تأسس بالعام 2006 وانتقلت إدارته الى شركة وفرة للاستثمار الدولي منذ العام 2013 نجح في أن يكون أفضل صندوق محلي وايضا خليجي بإدارة كويتية محققا عائدا منذ بداية 2021 لغاية ديسمبر بما يقارب 40.78%، وبذلك احتل الصندوق مكانة عالية في عالم الاستثمار المحلي والخليجي.



ويستثمر صندوق مصارف الاستثماري في قطاع البنوك الخليجية ويتم التركيز على البنوك القيادية وقد تمت توسعة مجال الاستثمار منذ أن انتقلت إدارته إلى شركة وفرة حيث شمل جميع دول الخليج لاقتناص فرص أكبر في الأسواق الواعدة خاصة انه قد تمت ترقية هذه الأسواق من الأسواق دون الناشئة إلى الأسواق الناشئة.



وذكر الجويعد أن رأسمال الصندوق الحالي يبلغ 37.11 مليون دينار فيما أن صافي أصوله قد بلغت 59.16 مليونا، وعليه فإن صافي قيمة الوحدة بلغ 1.594 دينار، مشيرا الى أن عائد الصندوق الشهري يبلغ 4.03%، فيما أن عائدة منذ بداية العام قد بلغ 40.78% بينما بلغ العائد منذ التأسيس 78.01%، أما التوزيعات النقدية التاريخية فقد بلغت 5%.



صندوق وفرة التقليدي



من جهة أخرى، اشار الجويعد الى أن صندوق وفرة التقليدي المدار من الشركة قد حقق هو الاخر اداء رائعا في 2021 بين اداء الصناديق الاستثمارية في العام الماضي محققا عوائد بلغت 29.12%، وهو الأمر الذي يؤكد السياسة الحصيفة التي تنتهجها الشركة في ادارة صناديقها.



وبين أن صندوق وفرة التقليدي يبحث عن الشركات ذات الأداء الجيد بعوائد مستقرة والمدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية (شركة بورصة الكويت)، وتتوزع على قطاعات اقتصادية متنوعة.



وذكر الجويعد أن رأسمال الصندوق الحالي يبلغ 45.73 مليون دينار فيما أن صافي أصوله قد بلغت 57.8 مليونا، وعليه فان صافي قيمة الوحدة بلغ 1.264 دينار، مشيرا الى ان عائد الصندوق الشهري يبلغ 7.56%، فيما ان عائدة منذ بداية العام قد بلغ 29.12% بينما بلغ العائد منذ التأسيس 224.1%، اما التوزيعات النقدية التاريخية فقد بلغت 10% و100% منحة.



صندوق الفجر الإسلامي



الى ذلك، بين الجويعد أن صندوق الفجر الإسلامي نجح ايضا في ان يكون بين صناديق الصفوة في العام الماضي بين الصناديق المتوافقة مع الشريعة الإسلامية محققا بعوائد بلغت 24.95% في 2021.



يذكر ان صندوق الفجر حصل على العديد من الجوائز في السنوات السابقة من مؤسسة رفنتف وثوماسون رويترز لكونه أحد أفضل الصناديق أداء، وهو صندوق متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية ويستثمر في أسهم الشركات المتوافقة مع الشريعة.



وقال الجويعد إن رأسمال الصندوق الحالي يبلغ 41.87 مليون دينار فيما ان صافي أصوله قد بلغت 43.82 مليونا، وعليه فان صافي قيمة الوحدة بلغ 1.047 دينار، مشيرا الى أن عائد الصندوق الشهري يبلغ 3.65%، فيما أن عائدة منذ بداية العام قد بلغ 24.95% بينما بلغ العائد منذ التأسيس 37.43%، أما التوزيعات النقدية التاريخية فقد بلغت 10% و20% منحة.