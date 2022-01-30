ذكرت الإدارة العامة للجمارك أن إيقاف الدورات التدريبية قرار مؤقت لإعادة التنسيق لوضع خطة زمنية وضوابط للالتحاق بالدورات التخصصية بما يتلاءم مع احتياج الإدارة العامة للجمارك وأن الادارة قد قامت بتشكيل لجان لإعداد وتأهيل وتطوير المناهج للتخصصات الجمركية بالإضافة إلى العمل على فتح دورات خاصة للمحاضرين الذين يقومون بتدريب الطلبة الملتحقين بالدورات الخاصة بها، تأكيد الجمارك على أن الايقاف مؤقت جاء توضيحا لما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن إيقاف الادارة العامة للجمارك لتخصصات (تفتيش جمركي ـ تدقيق جمركي ـ أمن وسلامة).



واشارت الادارة الى أن أعداد الطلبة المتوقع تخرجهم مستمر حتى عام 2024 وهي كالآتي: ‎‎1465 مفتشا جمركيا و‎402 تدقيق جمركي و‎482 أمن وسلامة.