عبدالله قنيص



«نعم تعرفت عليها والتقيت بها أكثر من مرة ولكن كانت كل لقاءاتنا في مكان عام، ولم أخدش حياءها أو يصدر مني أي شيء يمس الشرف».



هذا ما ذكره وافد يمني تم استدعاؤه للتحقيق من قبل احدى إدارات مباحث حولي، بعد اتهامه بقضية تحت عنوان «هتك عرض أنثى».



الوافد اليمني قدم أدلة تثبت، على حد زعمه، أن الوافدة التي اشتكته سيئة السلوك وقدم صورا لها ومقاطع تدين المدعية.



كما أكد أن الفتاة كانت تعتقده خليجياً، لذا حاولت ابتزازه وطلبت منه دفع مبلغ مالي كبير حتى لا تلاحقه قضائيا.



بداية القضية كانت بتقدم فتاة عربية في العقد الثالث الى أحد مخافر حولي، وذكرت ان شخصا تعرفت عليه بقصد الزواج وأوهمها بأنه خليجي وثري ولكنه اعتدى عليها وخدش حياءها، مؤكدة اكتشافها انه عربي وليس خليجيا.

وسجلت قضية ودوّن رجال الأمن بيانات المدعى عليه.



وقال المصدر: تم استدعاء المدعى عليه حيث حضر طوعا، وبمواجهته بما ذكرته المبلغة، قال إنه تعرف على فتاة باعتباره شابا خليجيا وكانت تتواصل معه على وسائل التواصل الاجتماعي وترسل له صورا ومقاطع، مشيرا الى انه تتبع أنشطتها على وسائل التواصل واكتشف سوء سلوكها، فقرر إنهاء العلاقة، مشيرا الى أن الفتاة ما ان علمت بذلك حتى ثارت وهددته وطلبت منه مبلغا ماليا وإلا سجلت قضية بحقه.



وأضاف المصدر: إزاء تمسك المبلغة بتعرضها للاعتداء وإنكار المدعى عليه للواقعة وتقديمه أدلة على ما يدعي، تمت إحالة ملف القضية الى النيابة.