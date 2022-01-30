مبارك التنيب



لم تجد وافدة عربية ووالدتها خيارا سوى الاعتراف بسرقة عدد 2 ملف طبي من داخل عيادة طبية مبررتين ما صدر عنهما بعدم رغبتهما في استكمال مراحل العلاج داخل العيادة الخاصة بالأمراض الجلدية والتجميل، وتمت إحالة ملف القضية الى جهة الاختصاص بمسمى سرقة.



وكانت ممثلة قانونية بمستوصف خاص تقدمت الى مخفر ميدان حولي وأبلغت عن قيام وافدة مصرية بسرقة عدد 2 ملف طبي خاص بها وبوالدتها وقدمت مقطعا مصورا يظهر استغلال الوافدة لخلو الكونتر من الموظفين ومن ثم حمل الملفين والهرب بهما وبعد تسجيل قضية حملت رقم 4/2022 تم استدعاء المدعى عليها وبمواجهتها بالمقطع الذي يظهر تنفيذها لواقعة السرقة اقرت بذلك الا انها بررت ما قامت به بأنه ليس سرقة لأن الملفين يخصانها ووالدتها وأنها استغلت خلو المكان من موظف الاستقبال بعلم ورضاء والدتها.