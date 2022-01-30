أمير زكي



أسفرت الحوادث المرورية والحرائق التي وقعت يومي امس وامس الأول عن وفاة وإصابة 10، إذ أصيب 6 وافدين «رجل وخمسة نساء آسيويين» باختناق اثر حريق شقة بمنطقة الفروانية فجر أمس، وقالت إدارة العلاقات العامة والإعلام بقوة الإطفاء العام ان الحريق نشب في شقة بالطابق الخامس وعلى اثره سارعت فرق الإطفاء من مراكز الفروانية وجليب الشيوخ بإخلاء العمارة من السكان، وتبين إصابة 6 أشخاص بالاختناق منهم 4 حالات كانت بحالة إغماء نتيجة للاختناق، فيما سيطرت الفرق على الحريق وفتح التحقيق لمعرفة أسباب الحادث.

على صعيد آخر، اضطر رجال قوة الإطفاء العام إلى إخلاء بناية من قاطنيها في منطقة صباح السالم رغم ان الحريق الذي توجهوا للتعامل معه كان بالطابق الأرضي، وعزا مصدر في الإطفاء إخراج قاطني البناية إلى إجراءات احترازية وتجنب استنشاقهم الدخان، هذا ولم يسفر الحريق عن إصابات.

وكانت عمليات الداخلية أبلغت عن حريق شقة في منطقة صباح السالم، وعلى الفور توجه الى موقع البلاغ 3 مراكز إطفاء، وتبين ان الحريق عبارة عن شقة بالطابق الأول، وأن النيران أحدثت تلفيات بالشقة.



من جهة أخرى، أسفر حادث تصادم وانقلاب بين مركبة رباعية الدفع وشاحنة نقل على طريق الملك فهد صباح الجمعة عن وفاة مواطن وإصابة عربي وصفت حالته بالحرجة، وقد تعامل مع الحادث رجال إطفاء مركز ميناء عبدالله.

كما توفي مواطن آخر في انقلاب مركبة بمنطقة ميناء عبدالله يوم امس، وعلى الدائري الرابع تسبب انقلاب مركبة قبل منطقة الروضة مساء الجمعة باتجاه الجهراء إلى إصابة قائد السيارة بإصابات خطرة وأسعف للعلاج إلى مستشفى مبارك.



من جهة اخرى، اضطر رجال قوة الاطفاء العام الى اخلاء بناية من قاطنيها في منطقة صباح السالم رغم ان الحريق الذي توجهوا للتعامل معه كان بالطابق الارضي، وعزا مصدر في الاطفاء إخراج قاطني البناية الى اجراءات احترازية وتجنب استنشقاهم الدخان.



وكانت عمليات الداخلية أبلغت عن حريق شقة في منطقة صباح السالم، وعلى الفور توجه الى موقع البلاغ 3 مراكز اطفاء، وتبين ان الحريق عبارة عن شقة بالطابق الاول، وان النيران أحدثت تلفيات بالشقة.