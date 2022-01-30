سعود عبدالعزيز



واصل قطاع المرور ملاحقة الأحداث الذين يقودون مركبات ذويهم بلا رخصة سوق إلى جانب توقيف غير الملتزمين بقانون المرور، حيث أسفرت الحملات التي شنها القطاع عبر إداراته الـ6 وكذلك إدارة العمليات والمهام عن تحرير 24482 مخالفة وضبط 53 حدثا لقيادة مركبات ذويهم من دون رخصة سوق، وجرت إحالتهم الى نيابة الأحداث، كما ضبط في الحملات 53 مخالفا لارتكاب مخالفات جسيمة، وهؤلاء أحيلوا الى نظارة المرور، كما أسفرت الحملات التي بدأت في 22 يناير حتى يوم أمس الأول 28 يناير عن ضبط 9 مطلوبين، وإحالة 67 مركبة الى كراج الحجز و28 دراجة وضبط 15 مركبة مطلوبة لجهات قضائية أو مطلوبة على ذمة قضايا، وبحسب الإحصائية الخاصة بنشاط كل إدارة فقد حرر رجال ادارة العمليات 6564 مخالفة وأحالوا لكراج الحجز 49 مركبة و27 دراجة و8 مركبات مطلوبة تم ضبطها، وتوقيف 17 حدثا بدون رخصة سوق، وتوقيف مطلوب وشخص بحوزته مواد مخدرة، اما رجال مرور العاصمة فحرروا 4181 مخالفة وأحالوا 18 مخالفا الى نظارة المرور ودراجة الى الحجز، وضبطوا حدثا ومطلوبين.



أما رجال مرور حولي فحرروا 4406 مخالفات وأحالوا لكراج الحجز 10 مركبات والى نيابة الأحداث 13 حدثا وضبطوا 3 مركبات مطلوبة و4 أشخاص مطلوبين.



أما رجال مرور الفروانية فحرروا 3578 مخالفة وأحالوا 3 مخالفين للنظارة و3 أحداث لنيابة الأحداث وضبطوا مطلوبين.



فيما حرر رجال مرور الأحمدي 1602 مخالفة وضبطوا 9 أحداث، اما رجال مرور الجهراء فحرروا 1900 مخالفة وأحالوا 6 أحداث الى النيابة، فيما حرر رجال مرور مبارك الكبير 663 مخالفة وضبطوا حدثا، اما رجال المهام فحرروا 1588 مخالفة وأحالوا الى الحجز 8 مركبات والى النظارة مخالفا والى نيابة الأحداث 6.



من جهة أخرى، أعلنت الإدارة العامة للمرور عن تحويل سير الدائري الثالث إلى شارع القاهرة ومن ثم الرجوع إلى الدائري الثالث عبر فتحات التفاف عكسي وذلك لإنشاء نفق جديد اعتبارا من يوم امس السبت.