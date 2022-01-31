أعلن إنتر ميلان، حامل اللقب ومتصدر الدوري الإيطالي لكرة القدم، السبت عن تعاقده مع مهاجم جنوى الدولي الإكوادوري فيليبي كايسيدو على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، وإعارة لاعب وسطه ستيفانو سنسي إلى سمبدوريا أيضا.



ويلعب كايسيدو (33 عاما) في إيطاليا منذ عام 2017، وبعد أن دافع عن ألوان لاتسيو لمدة 4 سنوات (33 هدفا في 139 مباراة)، انضم إلى جنوى هذا الصيف ولعب معه 10 مباريات فقط وسجل هدفا واحدا، وذلك بسبب مشاكل عضلية في نهاية العام الماضي.



وعانى كايسيدو لحجز مركز أساسي في تشكيلة جنوى قبل انتقاله معارا الى الإنتر حتى يونيو المقبل. في المقابل، انتقل سنسي (26 عاما) إلى الممثل الثاني لمدينة جنوى، سمبدوريا على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم. وخاض لاعب الوسط الدولي (8 مباريات دولية) نحو 50 مباراة مع إنتر وتوج معه بطلا لإيطاليا في العام الماضي. وخسر سنسي مركزه أساسيا في تشكيلة «النيراتزوري» مع مدربه الجديد سيموني إينزاغي، حيث لم يلعب سوى 12 مباراة فقط هذا الموسم.