يحتضن ملعب بارك دي برينس مساء اليوم إحدى مباريات القمم الفرنسية، وتجمع بين حامل لقب الدوري الفرنسي باريس سان جرمان وضيفه نيس، ضمن إطار منافسات دور الـ 16 لبطولة كأس فرنسا.



يستعد صاحب الأرض لدخول مواجهته في دور الـ 16 أمام ضيفه نيس وكل تركيزه في تحقيق الفوز على خصمه، حيث تمكن «أثرياء باريس» من التأهل لدور الـ 16 بعد ان حقق فوزا ثمينا على نظيره فريق فان برباعية نظيفة دون رد في منافسات دور الـ 32 لكأس فرنسا، ويسعى «باريس» لاستغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل تحقيق الفوز والخروج بنتيجة إيجابية من مواجهة نيس التي من المتوقع أن تشهد مزيدا من القوة والندية، حيث إن صاحب الأرض يحتل صدارة الدوري برصيد 52 نقطة، ومنافسه نيس يحتل المركز الثاني برصيد 42 نقطة ويسعى للحاق به.



من جهة أخرى، يستعد نيس لدخول مباراته أمام باريس سان جرمان وهو يعلم أن المباراة في غاية الصعوبة خاصة أن المباراة مقامة على «حديقة الأمراء»، ولكن الفريق يسعى للخروج بنتيجة إيجابية من هذه المباراة الصعبة، وتمكن نيس من التأهل لدور الـ 16 من البطولة بعد أن فاز في مباراته أمام فريق شوليت بهدف نظيف ولكن في دور الـ 64، عندها تأهل الفريق مباشرة إلى دور الـ 16 والسبب يرجع وراء إقصاء منافسيه في البطولة، حيث كان من المفترض أن يواجه فريق باريس سان جرمان وليون في البطولة.



إلى ذلك، حقق نادي باستيا من الدرجة الثانية مفاجأة من العيار الثقيل في الدور ثمن النهائي لمسابقة كأس فرنسا بكرة القدم بفوزه على مضيفه رينس بركلات الترجيح 5-3 بعد تعادلهما 1-1 في الوقت الأصلي السبت على ملعب «أوغوست-ديلون»، ليتأهل إلى ربع النهائي. واحتاج مرسيليا الى ركلات الترجيح لتخطي عقبة مونبلييه 5-4 بعد تعادلهما 1-1 في الوقت الأصلي. وحقق فرساي من درجة الهواة (ناسيونال 2) مفاجأة أخرى بفوزه على تولوز متصدر الدرجة الثانية 1-0، ليضمن تأهله إلى ربع النهائي مع أميان الفائز على نانسي 2-0 في مباراة بين فريقين من الدرجة الثانية. وانتهت مغامرة نانسي الذي كان أقصى فريقين من الدرجة الاولى هما تروا في دور الـ32 ورين في دور الـ16، عند باب ثمن النهائي بخسارته أمام أميان 0-2