أبدى أداما تراروي سعادته بالعودة من جديد لفريق برشلونة بعد فترة تألق كبير مع ولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.



وكان برشلونة قد أعلن مساء السبت عن إتمام صفقة استعارة تراوري من «الذئاب» حتى نهاية الموسم، وذلك ليعود من جديد إلى قلعة الكتلان بعد رحيله في 2015.



وقال تراوري، في تصريحات نقلتها صحيفة ماركا الإسبانية: «لقد عدت، الأمر الأكثر أهمية الآن هو التحدث مع المدرب ومعرفة ماذا يريد مني، سأعطي 100% من طاقتي وتركيزي، سأحاول إعطاء أقصى أداء لدي»، مضيفا أي أحد شاهدني منذ فترة تواجدي في الأكاديمية يعرف كيف ألعب، ما زلت أملك القدرات نفسها، لكنني تطورت كلاعب.



وعاد جناح المنتخب الإسباني لكرة القدم أداما تراوري إلى فريقه السابق برشلونة معارا من ولفرهامبتون الإنجليزي حتى نهاية الموسم الحالي، وأكد برشلونة في بيان «سيتكفل نادي «بلاوغرانا» براتب المهاجم مع خيار الشراء»، من دون تحديد قيمة الصفقة.



وانضم المهاجم المالي الأصل والبالغ 26 عاما، إلى الفريق الأول لبرشلونة في عام 2013 بعدما تخرج من أكاديميته «لا ماسيا»، حيث تكتشف المواهب الكروية.



وبعدما فشل في فرض نفسه، حيث لم يخض سوى 4 مباريات، غادر تراوري إسبانيا في عام 2015 للالتحاق بصفوف أستون فيلا الإنجليزي، قبل أن يمضي موسمين بقميص نادي ميدلزبره، ليحل في عام 2018 في نادي ولفرهامبتون مقابل صفقة قياسية حينها بلغت 24.1 مليون دولار.



ويشتهر تراوري الذي يلعب على الجناح بفنياته وسرعته وقوته البدنية، لكنه لم ينجح في تسجيل سوى 11 هدفا في 154 مباراة في مختلف المسابقات خاضها في 3 مواسم ونصف مع «الذئاب».



وتأتي عودة تراوري إلى برشلونة ضمن خطة إدارة النادي لتعزيز الخط الهجومي للفريق الذي يشرف عليه نجمه السابق تشافي هرنانديس، وفي وقت انتكس النجم الصاعد إنسو فاتي (19 عاما) بسبب الإصابة، وإمكانية رحيل مهاجمه الفرنسي عثمان ديمبلي عقب فشل الطرفين في التوصل إلى اتفاق لتمديد العقد بينهما.