تعاقد ليفربول الإنجليزي أمس مع الجناح الدولي الكولومبي لويس دياس من بورتو البرتغالي، ما سيزيد الشكوك حول مستقبل الهداف المصري محمد صلاح مع النادي.



ووقع الكولومبي البالغ من العمر 25 عاما عقدا مع «الحمر» حتى 2027 في صفقة قدرت بـ 37.5 مليون جنيه استرليني (50 مليون دولار)، مع إمكانية إضافة 12.5 مليون جنيه كمكافآت استنادا الى النتائج. وقال ليفربول: «أكمل نادي ليفربول التوقيع مع لويس دياس من بورتو شرط حصوله على إجازة عمل ونيل الضوء الأخضر الدولي من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)»، مضيفا: «سينضم الى ليفربول بعد عامين ونصف العام مع بورتو، حيث خاض 125 مباراة وسجل 41 هدفا».