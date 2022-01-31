سجل كلاي تومسون أهم سلة له منذ عامين ونصف العام بثلاثية في آخر 12 ثانية من مباراة غولدن ستايت ووريرز وضيفه بروكلين نتس، ليقود فريقه إلى حسم المواجهة 110-106 السبت في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.



وعاد تومسون مؤخرا الى الملاعب بعد غيابه عن ووريرز منذ المباراة السادسة من سلسلة نهائي عام 2019 ضد كليفلاند كافاليرز، وكانت سلة السبت الأهم له منذ العودة مع أن نتس لم يستسلم ورد بثلاثية عبر كايري إيرفينغ الذي أنهى اللقاء بـ 32 نقطة تحت صافرات الاستهجان لرفضه تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا، وهو الأمر الذي يمنعه من المشاركة في المباريات البيتية.



وأنهى تومسون اللقاء، الذي افتقد فيه نتس جهود نجميه كيفن دورانت وجيمس هاردن بسبب الإصابة، بـ 16 نقطة فيما سجل ستيفن كوري 19، وتألق أيضا في صفوف أصحاب الأرض الكندي أندرو ويغينز بتسجيله 24 نقطة مع 8 متابعات.



كما واصل لاعب الارتكاز الكاميروني جويل إمبيد تألقه وتعزيز حظوظه بنيل جائزة أفضل لاعب خلال الموسم، وذلك بتسجيله 36 نقطة مع 12 متابعة و6 تمريرات حاسمة، ليقود فيلادلفيا سفنتي سيكسرز الى فوزه الرابع عشر في آخر 17 مباراة والثالث تواليا في سلسلة من خمس مباريات على أرضه، وذلك على حساب ساكرامنتو كينغز 103-101.



وعن الأداء الذي يقدمه هذا الموسم، قال الكاميروني ان كل ما يحاول فعله هو «أن ألعب باندفاع، لقد قمنا بعمل جيد في التنفيذ».



وخسر إنديانا بايسرز أمام مضيفه دالاس مافريكس 105-132، وفاز بوسطن سلتيكس على مضيفه نيو أورليانز بيليكانز 107-97 نقطة، بينما سجل ممفيس غريزليز الفوز الثالث تواليا والخامس والثلاثين هذا الموسم، وذلك على حساب ضيفه واشنطن ويزارد 115-95.