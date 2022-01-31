وافق مجلس إدارة شركة طيران الجزيرة أمس على شراء 28 طائرة من شركة «إيرباص» بقيمة 3.4 مليارات دولار، حيث قالت الشركة في بيان على موقع البورصة، إن مجلس الإدارة وافق على شراء 20 طائرة من طراز A320neo، و8 طائرات من طراز A321neo.



وأضاف البيان أنه سيتم تحديد الموعد الفعلي لاستلام الطائرات الجديدة في وقت لاحق، موضحا أن مجلس الإدارة وافق على توقيع اتفاقية شراء عدد محركين من طراز «CFM LEAP-A26» بقيمة 32.2 مليون دولار، وذلك لدعم عمليات الشركة.



في هذا السياق، أكد رئيس مجلس إدارة شركة طيران الجزيرة مروان بودي، في مقابلة مع «العربية»، أن الشركة تتأقلم مع تطورات السوق، فالفرص المتاحة لم تكن موجودة في الماضي بشأن عقد صفقات شراء الطائرات.



وأشار إلى إقرار مجلس «طيران الجزيرة» شراء 28 طائرة «إيرباص» بـ 3.4 مليارات دولار، واصفا هذه الصفقة بأنها «فرصة ذهبية، وحصلنا على شروط مجزية من المصنع».



وأوضح أن الفارق في إبرام الصفقة تمثل في «فروقات مجزية لقعد الصفقة»، مبينا أن لدى طيران الجزيرة لديها خطة خمسية تنتهي بحلول 2026 ولديها 17 طائرة حاليا لترتفع إلى 36 طائرة بحلول 2015 عبر خروج طائرات الكلاسيكال وإحلال طائرات جديدة «نيو».



وتوقع أن يكون 70% من أسطول الطائرات مملوكا لطيران الجزيرة و30% مستأجرة، موضحا أن لدى الشركة ملاءة مالية متينة تمكنها من دفع الأقساط الأولية لشراء الطائرات الجديدة، وقال إن الخطة تستهدف رفع وجهات الناقلة من 45 إلى 86 وجهة بحلول 2025.



وتحدث عن عدة خيارات للتمويل التقليدي والمتوافق مع الشريعة عبر بنوك محلية ودولية لأن تخصصها أكثر في تمويل الطائرات، بجانب دعم ربما يكون من بنك الصادرات الأوروبي.



كما توقع أن يؤثر استئجار الطائرات على ميزانية الشركات، لتكون نسبة الديون في حالة الشراء أفضل من الاستئجار وفق المعايير الجديدة، مبينا أن نصف السنة الماضية تحولت من الخسارة إلى الربحية البسيطة كما سيكون الوضع جيدا في المرحلة المقبلة مع عودة السفر تدريجيا إلى طبيعته.