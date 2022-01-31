يواصل بنك الكويت الدولي (KIB) تعزيز أهداف برنامجه المجتمعي الرامي إلى نشر الثقافة المصرفية والمالية بين جميع شرائح المجتمع، وذلك من خلال مشاركته في الحملة التوعوية المصرفية «لنكن على دراية»، التي أطلقها بنك الكويت المركزي بالتعاون مع اتحاد مصارف الكويت.



هذا، ويحرص KIB في إطار مشاركته في الحملة على رفع مستوى الإدراك لدى العملاء بكل ما يخص تعاملاتهم المصرفية، وذلك من خلال التواصل الدائم معهم عبر مختلف الوسائل الإعلامية ومنصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالبنك.



ومن أبرز المواضيع التي يركز عليها KIB بصورة مستمرة خلال حملة «لنكن على دراية» هي أنواع البطاقات الائتمانية التي يقدمها البنك واستخداماتها المختلفة، وفي سياق ذلك، قالت المدير التنفيذي لخدمات البطاقات في البنك، ديما المليفي: أولا، أود بالنيابة عن KIB أن أشيد بأهداف الحملة وما كان لها من تأثير إيجابي على مختلف شرائح المجتمع.

أما عن البطاقات البنكية، فهي تعتبر من أهم المنتجات المصرفية التي يجب التوعية بطبيعة استخدامها، حيث انها تعد من الأدوات المالية المهمة التي تصدرها البنوك لعملائهم ليستخدموها في عمليات الدفع والشراء - سواء إلكترونيا أو عبر نقاط البيع المباشرة - أو للسحب النقدي.

ولعل أهم ما يميز هذه البطاقات أنها عملية، فلا يحتاج حاملها إلى التعامل بالمبالغ النقدية، مما يقلل من فرص فقدانها.

هذا بالإضافة إلى إمكانية الدفع بالعملات الأجنبية محليا وعند السفر بمنتهى السهولة دون الحاجة للتحويل.